Кроме этого, Трамп не является "сильным человеком", когда речь идет о давлении на Владимира Путина или Беньямина Нетаньяху. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Почему Трамп стал преградой на пути к миру?

В издании отмечают, что, выступая в роли как бы "некоронованного мирового монарха" и верховного арбитра войны и мира, Трамп поддерживает иллюзии об американском господстве, всемогуществе и "божественном праве".

Ослепленный такими эгоцентрическими бреднями, он еще до вступления в должность пообещал быстро завершить войны в Украине и Газе. Возможно, он действительно думал, что способен на это. Однако через восемь месяцев обе войны только расширяются и обостряются.

Колумнист The Guardian Саймон Тисдалл считает, что иллюзия рассеялась, блеф Трампа разоблачен, а "император" оказался без одежды, и отрицать, что Трамп сам в значительной степени способствовал этому, практически невозможно.

Очередная серия российских дроновых атак на Польшу, которую там справедливо назвали преднамеренной, может превратить войну в Украине в масштабный европейский конфликт. Так же как безрассудный и незаконный авиаудар Израиля по Катару, подорвавший мирный процесс в Газе, лишь усилил региональную напряженность. Общим фактором обеих войн является слабость США, а точнее – слабость самого Трампа.

В издании отмечают, что большинство его шагов – будь то принятие незаконных указов, увольнение высокопоставленных чиновников, давление на соседей и беззащитных мигрантов, вывод войск на улицы американских городов или конфликты с судьями и независимыми СМИ – направлены прежде всего на поддержку образа "сильного человека" Трампа.

Реальность совсем другая: когда Трамп сталкивается не с "легкими мишенями", а с сильными и неуступчивыми противниками, он отступает,

– говорится в материале.

Заметим, что российский диктатор Владимир Путин и премьер Израиля Беньямин Нетаньяху давно это поняли и научились использовать его наивность. Они льстят ему, рассказывают сказки о стремлении к миру, подсовывают видимость быстрых побед, а потом возвращаются домой и продолжают действовать по своему усмотрению, обычно усиливая насилие.

Когда же раздраженный Трамп звонит с жалобами, как после израильского удара по Катару, и жалостливо повторяет, что он "недоволен", это лишь подчеркивает его слабость. Именно поэтому его игнорируют.

Трамп не только не способствует прекращению этих войн, но и стал главным препятствием для мира. Его необдуманные вмешательства и предвзятость ухудшают ситуацию. Тогда как отсутствие лидерских качеств в сочетании с отсутствием честности и здравого смысла шокирует европейцев, которые привыкли иметь дело с преимущественно рациональными и относительно компетентными президентами.

Враждебность Трампа к ЕС и НАТО, его тарифные войны и антидемократические махинации еще больше подорвали западную сплоченность и уверенность, а также способствовали укреплению авторитарных режимов.

В связи с этим Путин действует соответственно. Массовое вторжение дронов в Польшу стало тщательно продуманным испытанием реакции и единства НАТО. Его, безусловно, утешили обнаруженные пробелы в обороне и противоречивые политические ответы.

Трамп же ничего не сделал и почти ничего не сказал. Его молчание говорит само за себя. Он не признает, что покорность перед Путиным обернулась катастрофой, и, несмотря на мощные военные, дипломатические и экономические ресурсы, он не решится занять твердую позицию. В результате Путин снова получает "зеленый свет".

Тисдалл отмечает, что предшественника Трампа Джо Байдена справедливо критиковали за осторожность в отношении Украины. Однако Трамп фактически совсем бездействует. Поэтому Великобритании и государствам НАТО нужно прекратить откладывать решение в ожидании Вашингтона и наконец провести четкую границу с Москвой.

Создание защищенной зоны запрета полетов над неоккупированными территориями Украины, расширение военной помощи, полное прекращение импорта российской энергии, конфискация замороженных кремлевских активов, изоляция российских и китайских банков, обходящих санкции, а также ухудшение или разрыв дипломатических отношений с режимом Путина – это меры, которых здесь неоднократно требовали.

Кроме этого, при необходимости, армии Европы должны быть готовы открыть огонь в ответ, ведь ждать Трампа бесполезно. По словам Тисдалла, если демократические страны не объединятся, чтобы быстро остановить эти войны, используя все необходимые средства, включая военную силу, то наверняка наступят еще большие беды.

Действия Трампа по войне в Украине: коротко о главном