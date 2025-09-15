Окрім цього, Трамп не є "сильною людиною", коли йдеться про тиск на Володимира Путіна чи Беньяміна Нетаньягу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Чому Трамп став перепоною на шляху до миру?

У виданні зазначають, що, виступаючи в ролі неначе "некоронованого світового монарха" і верховного арбітра війни та миру, Трамп підтримує ілюзії про американське панування, всемогутність і "божественне право".

Засліплений такими егоцентричними мареннями, він ще до вступу на посаду пообіцяв швидко завершити війни в Україні та Газі. Можливо, він справді думав, що здатен на це. Однак через вісім місяців обидві війни лише розширюються та загострюються.

Колумніст The Guardian Саймон Тісдалл вважає, що ілюзія розсіялась, блеф Трампа викрито, а "імператор" виявився без одягу, і заперечити, що Трамп сам значною мірою сприяв цьому, практично неможливо.

Чергова серія російських дронових атак на Польщу, яку там справедливо назвали навмисною, може перетворити війну в Україні на масштабний європейський конфлікт. Так само як безрозсудний і незаконний авіаудар Ізраїлю по Катару, що підірвав мирний процес у Газі, лише посилив регіональну напруженість. Спільним чинником обох війн є слабкість США, а точніше – слабкість самого Трампа.

У виданні зазначають, що більшість його кроків – чи то ухвалення незаконних указів, звільнення високопоставлених чиновників, тиск на сусідів і беззахисних мігрантів, виведення військ на вулиці американських міст або ж конфлікти із суддями та незалежними ЗМІ – спрямовані передусім на підтримку образу "сильної людини" Трампа.

Реальність зовсім інша: коли Трамп стикається не з "легкими мішенями", а з сильними та непоступливими противниками, він відступає,

– йдеться у матеріалі.

Зауважимо, що російський диктатор Володимир Путін та прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу давно це зрозуміли й навчилися використовувати його наївність. Вони лестять йому, розповідають казки про прагнення миру, підсовують видимість швидких перемог, а потім повертаються додому й продовжують діяти на власний розсуд, зазвичай посилюючи насильство.

Коли ж роздратований Трамп телефонує зі скаргами, як після ізраїльського удару по Катару, і жалісно повторює, що він "незадоволений", це лише підкреслює його слабкість. Саме тому його ігнорують.

Трамп не тільки не сприяє припиненню цих воєн, а й став головною перешкодою для миру. Його необдумані втручання та упередженість погіршують ситуацію. Тоді як брак лідерських якостей у поєднанні з відсутністю чесності та здорового глузду шокує європейців, які звикли мати справу з переважно раціональними та відносно компетентними президентами.

Ворожість Трампа до ЄС і НАТО, його тарифні війни та антидемократичні махінації ще більше підірвали західну згуртованість і впевненість, а також сприяли зміцненню авторитарних режимів.

У зв'язку з цим Путін діє відповідно. Масове вторгнення дронів у Польщу стало ретельно продуманим випробуванням реакції та єдності НАТО. Його, безумовно, втішили виявлені прогалини в обороні та суперечливі політичні відповіді.

Трамп же нічого не зробив і майже нічого не сказав. Його мовчання говорить саме за себе. Він не визнає, що покірність перед Путіним обернулася катастрофою, і, попри потужні військові, дипломатичні та економічні ресурси, він не наважиться зайняти тверду позицію. У результаті Путін знову отримує "зелене світло".

Тісдалл зазначає, що попередника Трампа Джо Байдена справедливо критикували за обережність щодо України. Однак Трамп фактично зовсім не діє. Тому Великій Британії та державам НАТО потрібно припинити відкладати рішення в очікуванні Вашингтона й нарешті провести чітку межу з Москвою.

Створення захищеної зони заборони польотів над неокупованими територіями України, розширення військової допомоги, повне припинення імпорту російської енергії, конфіскація заморожених кремлівських активів, ізоляція російських і китайських банків, що обходять санкції, а також погіршення або розрив дипломатичних відносин із режимом Путіна – це заходи, яких тут неодноразово вимагали.

Окрім цього, за потреби, армії Європи мають бути готові відкрити вогонь у відповідь, адже чекати на Трампа марно. За словами Тісдалла, якщо демократичні країни не об'єднаються, щоб швидко зупинити ці війни, використовуючи всі необхідні засоби, включаючи військову силу, то напевно настануть ще більші лиха.

Дії Трампа щодо війни в Україні: коротко про головне