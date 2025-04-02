Переброска войск – это признак того, что США могут готовить удары по Ирану. Такое мнение 24 Каналу озвучил капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко.

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"Западная система планирования для того, чтобы проводить такую операцию, предусматривает достаточно длительный срок. Возможно, это месяцы. Если переброска войск уже осуществляется, то думаю, что можно говорить о нескольких неделях, несколько месяцев до начала возможного удара", – предположил он.

Это повлияет на способности России

Андрей Рыженко считает, что такое обострение на Ближнем Востоке может повлиять на возможности России. Дело в том, что Тегеран предоставляет российским оккупантам оружие, технологии, в частности, дроны "Шахеды".

На нефть это точно может повлиять. Потому что такой серьезный игрок на рынке нефти. Удары по Ирану сработают. Думаю, что США не очень настроены на то, чтобы цена на нефть прыгнула высоко вверх. Поэтому посмотрим,

– сказал он.

Также удары США по Ирану могут быть выгодными для Израиля, для которого Тегеран постоянно был угрозой. Возможно, это также связано с тем, что каким-то образом новая администрация президента США пересмотрела отношения и укрепляет позиции Израиля в регионе.

"Это очень нестабильный регион. Думаю, такие резкие изменения могут действительно иметь серьезные последствия. Хотя что-то подсказывает, что без какого-то общения с Россией по Ирану этого также не произошло бы", – добавил капитан первого ранга запаса ВМС Украины.

Напомним, Дональд Трамп выдвинул Ирану требование заключить новую ядерную сделку, которая призвана гарантировать, что Тегеран не будет разрабатывать атомное оружие. 29 марта президент США пригрозил Ирану "бомбардировкой" и "вторичными тарифами", если страна не заключит ядерную сделку со Штатами.

30 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан отклонил прямые переговоры с США по ядерной программе страны. В то же время Тегеран пригрозил ударом по американским базам в регионе, если Вашингтон выполнит свое предупреждение о военных последствиях для Ирана в случае отсутствия новой ядерной сделки.