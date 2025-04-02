Перекидання військ – це ознака того, що США можуть готувати удари по Ірану. Таку думку 24 Каналу озвучив капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко.

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"Західна система планування для того, щоб проводити таку операцію, передбачає досить тривалий термін. Можливо, це місяці. Якщо перекидання військ вже здійснюється, то думаю, що можна казати про декілька тижнів, декілька місяців до початку можливого удару", – припустив він.

Це вплине на спроможності Росії

Андрій Риженко вважає, що таке загострення на Близькому Сході може вплинути на спроможності Росії. Річ у тім, що Тегеран надає російським окупантам зброю, технології, зокрема, дрони "Шахеди".

На нафту це точно може вплинути. Тому що такий серйозний гравець на ринку нафти. Удари по Ірану спрацюють. Думаю, що США не дуже налаштовані на те, щоб ціна на нафту стрибнула високо вгору. Тому побачимо,

– сказав він.

Також удари США по Ірану можуть бути вигідними для Ізраїлю, для якого Тегеран постійно був загрозою. Можливо, це також пов’язано з тим, що у якийсь спосіб нова адміністрація президента США переглянула відносини та укріплює позиції Ізраїлю в регіоні.

"Це дуже нестабільний регіон. Думаю, такі різкі зміни можуть дійсно мати серйозні наслідки. Хоча щось підказує, що без якогось спілкування з Росією щодо Ірану цього також не відбулося б", – додав капітан першого рангу запасу ВМС України.

Нагадаємо, Дональд Трамп висунув Ірану вимогу укласти нову ядерну угоду, яка покликана гарантувати, що Тегеран не буде розробляти атомну зброю. 29 березня президент США пригрозив Ірану "бомбардуванням" і "вторинними тарифами", якщо країна не укладе ядерну угоду зі Штатами.

30 березня президент Ірану Масуд Пезешкіан відхилив прямі переговори зі США щодо ядерної програми країни. Водночас Тегеран пригрозив ударом по американських базах в регіоні, якщо Вашингтон виконає своє попередження про військові наслідки для Ірану у випадку відсутності нової ядерної угоди.