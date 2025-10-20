Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео встречи Дональда Трампа с премьером Австралии Энтони Албанизом.

Что сказал Трамп о потерях на войне?

Репортер поинтересовался, обсуждал ли Трамп с Путиным во время недавнего телефонного звонка нападения России на гражданские районы в Украине.

Обсуждал. Но, как вы знаете, большинство людей, которые гибнут, – это солдаты... От 5 до 7 тысяч в неделю. Вы можете в это поверить?...Но кроме этого, есть атаки на Киев и некоторые другие города, и это человеческие жизни. Но большое количество человеческих жизней – это солдаты, которые погибают на поле боя. Где-то от 5 до 7 тысяч, иногда больше, каждую неделю. Это даже невероятно. Это кровопролитие,

– сказал американский президент.

Также он заявил, что приказал России прекратить нападения на мирных украинцев.

Затем репортер поинтересовалась, почему Трамп просто не дал Украине то, что ей нужно для прекращения войны. Глава Штатов ответил, что она не знает, о чем говорит.

"Это немного сложнее, но звучит просто. Мы пытаемся заключить соглашение. Если мы заключим соглашение, это замечательно. Если мы не заключим сделку, многие люди заплатят большую цену", – добавил он.

Другие заявления Трампа