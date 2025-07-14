Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента США во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в понедельник, 14 июля.

Смотрите также Ультиматум для России, 100-процентные пошлины и критика Путина: резонансные заявления Трампа

Что Трамп заявил о войне России с Украиной?

Президент США заявил, что между Украиной и Россией еще давно должно было быть заключено мирное соглашение.

Мы должны были бы заключить соглашение еще давно. Но все продолжается,

– сказал он.

Президент США подчеркнул, что на войне каждую ночь гибнут много российских и украинских солдат.

Также Дональд Трамп прокомментировал его договоренность с НАТО, заявив, что это является шагом к достижению мира в Украине. "Я думаю, это шанс достичь мира... У Европы большой пыл в отношении этой войны... Они действительно считают, что это очень, очень важное дело, иначе бы не занимались этим", – сказал американский лидер.

Ранее Трамп заявлял, что в Украину "очень скоро" могут прибыть 17 ЗРК Patriot. По его словам, несколько стран, которые имеют эти ЗРК, отдадут их Украине. Взамен США произведут для них новые системы.