Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву президента США під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в понеділок, 14 липня.

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Що Трамп заявив про війну Росії з Україною?

Президент США заявив, що між Україною та Росією ще давно мала бути укладена мирна угода.

Ми мали б укласти угоду ще давно. Але все продовжується,

– сказав він.

Президент США підкреслив, що на війні щоночі гинуть багато російських та українських солдатів.

Також Дональд Трамп прокоментував його домовленість із НАТО, заявивши, що це є кроком до досягнення миру в Україні. "Я думаю, це шанс досягти миру... У Європи великий запал щодо цієї війни... Вони справді вважають, що це дуже, дуже важлива справа, інакше б не займалися цим", – сказав американський лідер.

Раніше Трамп заявляв, що в Україну "дуже скоро" можуть прибути 17 ЗРК Patriot. За його словами, кілька країн, які мають ці ЗРК, віддадуть їх Україні. Натомість США вироблять для них нові системи.