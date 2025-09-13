Об этом Кит Келлог заявил во время Ежегодной конференции YES 2025, передает 24 Канал.
К теме Пытаются договориться: Келлог и Стубб не случайно приехали в Украину
Какой совет по работе с Трампом дал Кэллог?
Кит Келлог дал один действенный совет, который помогает при работе с американским лидером.
Одно, что я посоветовал бы – и советую всем, кто работает с президентом Трампом: не ставьте его в такое положение, чтобы он думал, будто им пользуются,
– сказал спецпредставитель Трампа.
Генерал отметил, что это, пожалуй, худшее положение, в котором президент США, по его мнению, может оказаться.
Как прошла последняя встреча Зеленского и Трампа?
Последняя встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа была 18 августа, когда украинский лидер прибыл с визитом в Белый дом. Президент США похвалил внешний вид президента Украины, отметив его черный пиджак и рубашку.
После переговоров Трамп сказал, что разговор с Владимиром Зеленским была для него замечательной. Зеленский также отметил, что их разговор с Трампом был хорошим, возможно, лучшим за все время.
Кроме того, журналисты WP подсчитали, что Владимир Зеленский выразил благодарность Дональду Трампу 11 раз за 4,5 минуты во время визита в Белый дом. Примеру президента Украины также последовали союзники из Европы и НАТО.