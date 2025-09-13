Об этом Кит Келлог заявил во время Ежегодной конференции YES 2025, передает 24 Канал.

Какой совет по работе с Трампом дал Кэллог?

Кит Келлог дал один действенный совет, который помогает при работе с американским лидером.

Одно, что я посоветовал бы – и советую всем, кто работает с президентом Трампом: не ставьте его в такое положение, чтобы он думал, будто им пользуются,

– сказал спецпредставитель Трампа.

Генерал отметил, что это, пожалуй, худшее положение, в котором президент США, по его мнению, может оказаться.

