В таком случае Трамп будет считать себя равным королю. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Как Британия хочет обыграть Трампа

Как пишут в СМИ, есть сообщения, что король Чарльз III может пригласить США стать ассоциированным членом Содружества. Так, политика Трампа вызывает беспокойство. Во-первых, он хочет перекроить политическую карту мира с намерениями присоединить Гренландию и Канаду к США, в то время, как Россия и Китай расширяют свои региональные зоны влияния.

Трамп считает, что США является самой могущественной державой мира, а потому перспектива "имперской" идеологии американского лидера вызывает беспокойство в Великобритании. В СМИ пишут, что сейчас в стране пришли к выводу, что лучшим способом справиться с Трампом является коварство. Поэтому, Чарльз III может пригласить США стать членом Содружества, когда Трамп приедет с визитом в Великобританию.

Сам Трамп уже с радостью встретил новости, что США могут пригласить в Содружество.

Я люблю короля Чарльза. Это очень хорошо звучит,

– написал Трамп, комментируя заявления о приглашении США в Содружество.

Официального приглашения пока не было, однако журналисты отметили другое – "ассоциированного" членства, которое предлагают Трампу, не существует в Содружестве наций. Чтобы стать членом организации, нужно получить согласие 56 стран-членов.

"Это не зависит от короля, который является номинальным председателем Содружества, или даже британского правительства. И организация уже давно не называется "Британским" Содружеством", – добавили журналисты.

Так, в СМИ предполагают, что, вероятно, Трампа могут пригласить стать членом Королевского общества Содружества (RCS), которое описывает себя как "сеть лиц и организаций, которые стремятся улучшить жизнь и перспективы граждан Содружества во всем мире".

RCS уже предлагала приглашение Трампу в 2017 году, вскоре после его первого избрания. Во время визита британского премьера в США в Овальном кабинете во второй раз прозвучало приглашение присоединиться к Содружеству. В СМИ добавляют, что большинство президентов США, включая тех, кто был Британии, никогда его не получают.

Журналисты Sky News добавляют, что Стармер воздерживается от резкой критики Трампа. Поэтому, в СМИ предполагают, что такая политика может быть связана с попытками найти дополнительные стимулы для Трампа, чтобы с помощью "мягкой силы" успокоить его.

В то же время Трамп, очевидно, будет рассматривать любую сделку, как "поглощение", где он будет равным королю и его вероятному преемнику на посту главы Содружества. Вероятно, он попытается переделать организацию с так называемым "Белым содружеством", которое будет доминировать над другими членами.

Британское правительство должно очень тщательно подумать о том, что оно готово добровольно предложить американскому хулигану в этой глобальной геополитической борьбе,

– резюмировали журналисты.

Ранее в СМИ сообщили, что Белый дом давил на Британию, чтобы она раскритиковала Зеленского после спора с Трампом в Овальном кабинете.