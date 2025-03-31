У такому випадку Трамп вважатиме себе рівним королю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Як Британія хоче обіграти Трампа

Як пишуть у ЗМІ, є повідомлення, що король Чарльз III може запросити США стати асоційованим членом Співдружності. Так, політика Трампа викликає занепокоєння. По-перше, він хоче перекроїти політичну карту світу з намірами приєднати Гренландію та Канаду до США, у той час, як Росія та Китай розширюють свої регіональні зони впливу.

Трамп вважає, що США є наймогутнішою державою світу, а тому перспектива "імперської" ідеології американського лідера викликає занепокоєння у Великій Британії. У ЗМІ пишуть, що нині у країни дійшли висновку, що найкращим способом впоратися з Трампом є підступність. Відтак, Чарльз III може запросити США стати членом Співдружності, коли Трамп приїде з візитом до Великої Британії.

Сам Трамп уже з радістю зустрів новини, що США можуть запросити до Співдружності.

Я люблю короля Чарльза. Це дуже добре звучить,

– написав Трамп, коментуючи заяви щодо запрошення США до Співдружності.

Офіційного запрошення наразі не було, однак журналісти наголосили на іншому – "асоційованого" членства, яке пропонують Трампу, не існує у Співдружності націй. Аби стати членом організації, потрібно отримати згоду 56 країн-членів.

"Це не залежить від короля, який є номінальним головою Співдружності, чи навіть британського уряду. І організація вже давно не називається "Британською" Співдружністю", – додали журналісти.

Так, у ЗМІ припускають, що, ймовірно, Трампа можуть запросити стати членом Королівського товариства Співдружності (RCS), яке описує себе як "мережа осіб та організацій, які прагнуть покращити життя та перспективи громадян Співдружності в усьому світі".

RCS вже пропонувала запрошення Трампу у 2017 році, незабаром після його першого обрання. Під час візиту британського прем'єра до США в Овальному кабінеті вдруге прозвучало запрошення приєднатися до Співдружності. У ЗМІ додають, що більшість президентів США, включно з тими, хто був Британії, ніколи його не отримують.

Журналісти Sky News додають, що Стармер утримується від різкої критики Трампа. Відтак, у ЗМІ припускають, що така політика може бути пов'язана зі спробами знайти додаткові стимули для Трампа, щоб за допомогою "м'якої сили" заспокоїти його.

Водночас Трамп, вочевидь, буде розглядати будь-яку угоду, як "поглинання", де він буде рівним королю та його ймовірному наступнику на посаді глави Співдружності. Ймовірно, він спробує переробити організацію з так званою "Білою співдружністю", яка домінуватиме над іншими членами.

Британський уряд повинен дуже ретельно подумати про те, що він готовий добровільно запропонувати американському хулігану в цій глобальній геополітичній боротьбі,

– резюмували журналісти.

Раніше у ЗМІ повідомили, що Білий дім тиснув на Британію, щоб вона розкритикувала Зеленського після суперечки з Трампом в Овальному кабінеті.