Соответствующее заявление он сделал в рамках своего выступления на бизнес-саммите, который состоялся 4 мая в Белом доме. Об этом сообщает Fox News.

Смотрите также Настоящая причина, почему Трамп терпит неудачи в Иране

Что сказал Трамп о своем президентском сроке?

Во время своего недавнего выступления Дональд Трамп, говоря о мерах своей администрации в поддержку бизнеса, сообщил, что планирует воспользоваться своими налоговыми отчислениями после завершения президентского срока.

Мы поступили правильно. И, таким образом, когда я покину пост, скажем, через 8 – 9 лет, я смогу ими воспользоваться,

– сказал он.

Кроме вышеупомянутого, американский президент также в шутливой форме вспомнил о собственном возрасте, отметив, что не считает себя старым, и, как ни странно, провел параллель со своим предшественником на посту Джозефом Байденом.

По его словам, он не считает себя старшим, и, мол, чувствует себя сейчас так же, как и много лет назад. По мнению президента США, возможно, он когда-то и скажет о плохом самочувствии, но это будет очевидно и без объяснений.

"Каждый, кто баллотируется на пост президента или вице-президента, обязан пройти когнитивный тест. И ни один президент никогда не проходил его, кроме меня. Я прошел 3 из них, и каждый из них я сдал на отлично", – подчеркнул он.

Кстати. Недавно политтехнолог Михаил Шейтельман в комментарии 24 Канала сообщал о намерении демократов продвинуть 25-ю поправку к конституции, чтобы лишить Дональда Трампа его действующей власти.

Что известно о президентстве Трампа?

Напомним, что во время первого президентского срока Дональд Трамп занимал эту должность с 20 января 2017 года до 20 января 2021 года, заменив Барака Обаму. В рамках следующих выборов его обошел Джо Байден.

Последний стал 46-м президентом США в 2021 году, до этого занимал должность вице-президента в администрации Барака Обамы. Дональд Трамп долгое время критиковал его, поскольку долго не признавал своего поражения на выборах.

Второй президентский срок Дональда Трампа начался 20 января 2025 года, он сопровождался рядом указов об усилении миграционного контроля, сокращение международной помощи и многих других вопросов.

Пойдет ли Трамп на следующий срок?

Заметим, в ноябре 2025 года американский президент Дональд Трамп в ноябре 2025 года в интервью для CBS News сообщал об отсутствии намерений продолжать удерживать действующую должность, отвергнув вероятность своего третьего срока.

Тогда он уверял, что ему присылают ряд просьб, направленных на поощрение к участию в следующих президентских выборах, однако, по его мнению, республиканцы хорошие альтернативы для возможных преемников на посту.