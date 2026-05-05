Відповідну заяву він зробив у рамках свого виступу на бізнес-саміті, який відбувся 4 травня у Білому домі. Про це повідомляє Fox News.

Дивіться також Справжня причина, чому Трамп зазнає невдач в Ірані

Що сказав Трамп про свій президентський термін?

Під час свого нещодавнього виступу Дональд Трамп, кажучи про заходи своєї адміністрації на підтримку бізнесу, повідомив, що планує скористатися своїми податковими відрахуваннями після завершення президентстського терміну.

Ми вчинили правильно. І, таким чином, коли я покину посаду, скажімо, через 8 – 9 років, я зможу ними скористатися,

– сказав він.

Крім вищезгаданого, американський президент також у жартівливій формі згадав про власний вік, зазначивши, що не вважає себе старим, і, як не дивно, провів паралель зі своїм попередником на посаді Джозефом Байденом.

За його словами, він не вважає себе старшим, і, мовляв, почувається зараз так само, як і багато років тому. На думку президента США, можливо, він колись і скаже про погане самопочуття, але це буде очевидно і без пояснень.

"Кожен, хто балотується на посаду президента чи віцепрезидента, зобов'язаний пройти когнітивний тест. І жоден президент ніколи не проходив його, крім мене. Я пройшов 3 з них, і кожен з них я склав на відмінно", – наголосив він.

До речі. Нещодавно політтехнолог Михайло Шейтельман у коментарі 24 Каналу повідомляв про намір демократів просунути 25-ту поправку до конституції, щоб позбавити Дональда Трампа його чинної влади.

Що відомо про президентство Трампа?

Нагадаємо, що під час першого президентського терміну Дональд Трамп обіймав цю посаду з 20 січня 2017 року до 20 січня 2021 року, замінивши Барака Обаму. У рамках наступних виборів його обійшов Джо Байден.

Останній став 46-м президентом США у 2021 році, до цього обіймав посаду віцепрезидента в адміністрації Барака Обами. Дональд Трамп тривалий час критикував його, оскільки довго не визнавав своєї поразки на виборах.

Другий президентський термін Дональда Трампа розпочався 20 січня 2025 року, він супроводжувався низкою указів про посилення міграційного контролю, скорочення міжнародної допомоги та багатьох інших питань.

Чи піде Трамп на наступний термін?

Зауважимо, у листопаді 2025 року американський президент Дональд Трамп в інтерв'ю для CBS News повідомляв про відсутність намірів продовжувати утримувати чинну посаду, відкинувши ймовірність свого третього терміну.

Тоді він запевняв, що йому надсилають низку прохань, спрямованих на заохочення до участі у наступних президентських виборах, проте, на його думку, республіканці хороші альтернативи для можливих наступників на посаді.