Комментируя удары Израиля по Ирану, Дональд Трамп сказал, что они не стали для него неожиданностью. Американский лидер был проинформирован о намерениях Тель-Авива заранее, передает 24 Канал.

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Трамп собирает экстренное заседание

Также американский лидер подчеркнул, что США будут защищать себя и Израиль в случае иранского ответа. Кроме того, он выразил надежду, что Тегеран согласится на переговоры с Вашингтоном по ядерному разоружению.

Как сообщает CNN со ссылкой на источники, Трамп созывает заседание на уровне кабинета министров из-за атаки Израиля на Иран. Встреча будет сосредоточена на реакции США на развитие событий в Иране.

Трампа видели, как он покидал пикник Конгресса в Белом доме вскоре после 20:00 по местному времени.

Решение президента США созвать встречу на высшем уровне было принято до ударов, поскольку американские чиновники все больше обеспокоены этой угрозой.

Между тем госсекретарь Марко Рубио в соцсети "Х" подчеркнул, что США не участвуют в операции Израиля против Ирана. Он отметил, что главным приоритетом Вашингтона является защита американских сил в регионе. Также глава Госдепа уточнил, что Израиль сообщил США, что считает удары по Ирану необходимыми для самообороны. Рубио предостерег Тегеран от атаки на американские "интересы или персонал".