Коментуючи удари Ізраїлю по Ірану, Дональд Трамп сказав, що вони не стали для нього несподіванкою. Американський лідер був проінформований про наміри Тель-Авіва заздалегідь, передає 24 Канал.

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Трамп збирає екстрене засідання

Також американський лідер наголосив, що США захищатимуть себе та Ізраїль у разі іранської відповіді. Крім того, він висловив сподівання, що Тегеран погодиться на переговори з Вашингтоном щодо ядерного роззброєння.

Як повідомляє CNN із посиланням на джерела, Трамп скликає засідання на рівні кабінету міністрів через атаку Ізраїлю на Іран. Зустріч буде зосереджена на реакції США на розвиток подій в Ірані.

Трампа бачили, як він залишав пікнік Конгресу в Білому домі невдовзі після 20:00 за місцевим часом.

Рішення президента США скликати зустріч на вищому рівні було прийняте до ударів, оскільки американські чиновники дедалі більше стурбовані цією загрозою.

Тим часом держсекретар Марко Рубіо у соцмережі "Х" наголосив, що США не беруть участь в операції Ізраїлю проти Ірану. Він підкреслив, що головним пріоритетом Вашингтона є захист американських сил у регіоні. Також очільник Держдепу підкреслив, що Ізраїль повідомив США, що вважає удари по Ірану необхідними для самооборони. Рубіо застеріг Тегеран від атаки на американські "інтереси чи персонал".