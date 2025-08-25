Он заявил, что удары по американским предприятиям не является препятствием для переговоров, но в любом случае ему "это не нравится". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Вэнса NBC News.

Смотрите также Трамп прокомментировал удар по американскому предприятию на Закарпатье

Что сказал Вэнс об атаке на Flex?

Вэнс заявил, что атаки на американские предприятия ему не нравятся, но это война, и именно поэтому Штаты хотят остановить убийства.

Удары не являются препятствием для мирного урегулирования, еще есть много места для переговоров,

– сказал он.

Чиновник также отметил, что Россия сделала уже много вещей, которые не нравятся Штатам. После этого он взялся сравнивать мирные усилия Трампа и Байдена.

"Погибло много гражданских людей. Мы осуждали это с самого начала и, честно говоря, президент Трамп сделал больше, чтобы оказать давление и применять экономические рычаги влияния на россиян, чем Джо Байден за 3,5 года, когда он только говорил, но ничего не делал, чтобы остановить убийства", – сказал Вэнс.

Он добавил, что даже, если во время переговоров США "столкнутся с препятствием", то все равно "продолжат процесс, применяя рычаги влияния".

Это энергичная дипломатия, которая положит конец этой войне... В переговорах есть подъемы и спады. Иногда мы чувствуем, что достигли значительного прогресса с россиянами, а иногда, как сказал президент (Трамп – 24 Канал), он очень разочарован россиянами,

– сказал также Вэнс.

Он заверил, что США будут продолжать работать, чтобы положить конец войне, и выразил надежду, что удастся достигать прогресса.

"Но, прекратятся ли убийства, в конце концов будет зависеть от того, смогут ли россияне и украинцы найти какой-то компромисс", – подытожил вице-президент США.

Что говорят в России об атаке на предприятие?