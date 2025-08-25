Він заявив, що удари по американських підприємствах не є перешкодою для перемовин, але у будь-якому разі йому "це не подобається". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Венса NBC News.

Що сказав Венс про атаку на Flex?

Венс заявив, що атаки на американські підприємства йому не подобаються, але це війна, і саме тому Штати хочуть зупинити вбивства.

Удари не є перешкодою для мирного врегулювання, ще є багато місця для переговорів,

– сказав він.

Чиновник також зауважив, що Росія зробила уже багато речей, які не подобаються Штатам. Після цього він взявся порівнювати мирні зусилля Трампа і Байдена.

"Загинуло багато цивільних людей. Ми засуджували це із самого початку і, чесно кажучи, президент Трамп зробив більше, щоб чинити тиск і застосовувати економічні важелі впливу на росіян, ніж Джо Байден за 3,5 роки, коли він тільки говорив, але нічого не робив, щоб зупинити вбивства", – сказав Венс.

Він додав, що навіть, якщо під час переговорів США "зіткнуться з перешкодою", то все одно "продовжать процес, застосовуючи важелі впливу".

Це енергійна дипломатія, яка покладе край цій війні… У переговорах є підйоми і спади. Часом ми відчуваємо, що досягли значного прогресу з росіянами, а іноді, як сказав президент (Трамп – 24 Канал), він дуже розчарований росіянами,

– сказав також Венс.

Він запевнив, що США продовжуватимуть працювати, аби покласти край війні, і висловив сподівання, що вдаватиметься досягати прогресу.

"Але, чи припиняться вбивства, зрештою залежатиме від того, чи зможуть росіяни та українці знайти якийсь компроміс", – підсумував віцепрезидент США.

Що кажуть у Росії про атаку на підприємство?