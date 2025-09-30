Это в эфире 24 Канала отметил политический консультант, председатель Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. По его словам, проблемы возникают не только в Восточной Европе.

Читайте также НАТО рассматривает закрытие неба над Западом Украины, – The Telegraph

Что происходит в Западной Европе?

Ярослав Божко объяснил, что сейчас наблюдается развал коалиции во Франции между либеральными партиями, благосклонными к президенту Эммануэлю Макрону, и социалистическими силами, которые являются левой оппозицией. Если не удастся выстроить новую конструкцию, то будут перевыборы, на которых может победить праворадикальная националистическая партия "Национальное объединение".

В Великобритании наблюдается ситуация с падением популярности правительства премьер-министра Кира Стармера. Сейчас там набирают популярность даже не "Тори", а партия "Reform UK", которая является своеобразным наследником бывшей партии "UKIP". Это евроскептическая правая британская оппозиция.

Кроме того, есть проблемная тенденция с политической силой "Альтернатива для Германии". Это фиксируют в отдельных районах Германии.

Надо бояться за Западную Европу. Я не сказал бы, что сейчас основной проблемной является исключительно Восточная Европа. Здесь уже проблема касается основных стран Запада, к сожалению. Запад должен пойти на определенное переформатирование своего политического курса для того, чтобы сохранить контроль над этой ситуацией,

– сказал политический консультант.

Как избежать политического кризиса?

Глава Центра политических студий "Доктрина" отметил, что частично Запад пытается сейчас сохранять контроль над политической ситуацией. Это дискуссия о том, что в Европе может быть сформирована условная коалиция между партиями правого центра и умеренными партиями правых.

Это условный союз, подобный дружбе между Урсулой фон дер Ляйен и Джорджей Мелони. Если эту модель удастся реализовать по разным странам, чтобы удалось поставить дискуссию о том, что правые партии соглашаются на общеевропейские принципы, например, по внешней политике с партиями правого центра, тогда, возможно, удастся избежать значительно большего политического кризиса,

– предположил он.

По его мнению, в нынешних условиях союз между левым и правым центром уже не очень реалистичен. Ведь такие коалиции уже разрушались в Германии, сейчас это происходит во Франции.

Может понадобиться коалиция между респектабельными правыми силами и более оппозиционными. Если удастся превратить, например, французских консерваторов и националистов на то, что сделали с Джорджей Мелони, то это для нас более оптимально. Тогда ситуация остается контролируемой. Если нет, дальше открытый сценарий,

– считает Ярослав Божко.

Поэтому возможны различные варианты развития событий. Но наиболее желательным остается сохранение контролируемости положения, отметил политический консультант.

Последние новости Европы