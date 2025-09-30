Это в эфире 24 Канала отметил политический консультант, председатель Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. По его словам, проблемы возникают не только в Восточной Европе.
Читайте также НАТО рассматривает закрытие неба над Западом Украины, – The Telegraph
Что происходит в Западной Европе?
Ярослав Божко объяснил, что сейчас наблюдается развал коалиции во Франции между либеральными партиями, благосклонными к президенту Эммануэлю Макрону, и социалистическими силами, которые являются левой оппозицией. Если не удастся выстроить новую конструкцию, то будут перевыборы, на которых может победить праворадикальная националистическая партия "Национальное объединение".
В Великобритании наблюдается ситуация с падением популярности правительства премьер-министра Кира Стармера. Сейчас там набирают популярность даже не "Тори", а партия "Reform UK", которая является своеобразным наследником бывшей партии "UKIP". Это евроскептическая правая британская оппозиция.
Кроме того, есть проблемная тенденция с политической силой "Альтернатива для Германии". Это фиксируют в отдельных районах Германии.
Надо бояться за Западную Европу. Я не сказал бы, что сейчас основной проблемной является исключительно Восточная Европа. Здесь уже проблема касается основных стран Запада, к сожалению. Запад должен пойти на определенное переформатирование своего политического курса для того, чтобы сохранить контроль над этой ситуацией,
– сказал политический консультант.
Как избежать политического кризиса?
Глава Центра политических студий "Доктрина" отметил, что частично Запад пытается сейчас сохранять контроль над политической ситуацией. Это дискуссия о том, что в Европе может быть сформирована условная коалиция между партиями правого центра и умеренными партиями правых.
Это условный союз, подобный дружбе между Урсулой фон дер Ляйен и Джорджей Мелони. Если эту модель удастся реализовать по разным странам, чтобы удалось поставить дискуссию о том, что правые партии соглашаются на общеевропейские принципы, например, по внешней политике с партиями правого центра, тогда, возможно, удастся избежать значительно большего политического кризиса,
– предположил он.
По его мнению, в нынешних условиях союз между левым и правым центром уже не очень реалистичен. Ведь такие коалиции уже разрушались в Германии, сейчас это происходит во Франции.
Может понадобиться коалиция между респектабельными правыми силами и более оппозиционными. Если удастся превратить, например, французских консерваторов и националистов на то, что сделали с Джорджей Мелони, то это для нас более оптимально. Тогда ситуация остается контролируемой. Если нет, дальше открытый сценарий,
– считает Ярослав Божко.
Поэтому возможны различные варианты развития событий. Но наиболее желательным остается сохранение контролируемости положения, отметил политический консультант.
Последние новости Европы
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс выясняет, были ли преднамеренными атаки России на Эстонию и Польшу. Там назвали действия России "неприемлемыми".
В Министерстве обороны Нидерландов сообщили, что развернут в Польше системы Patriot и NASAMS, а также средства борьбы с дронами. Это произойдет с 1 декабря.