Как сообщает издание "Европейская правда", об усилении потенциала противодействия внешним угрозам заявил заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Олоф Гилл.

Что говорят в Европе о российских угрозах?

Официальный представитель подчеркнул, что в Брюсселе с максимальной серьезностью оценивают любые риски вблизи границ союза.

"Мы с предельной серьезностью относимся к любой угрозе, которую видим на наших восточных границах",

– заявил Гилл.

По его словам, профильные структуры на всех уровнях принимают необходимые меры, чтобы заверить граждан в Польше и других странах в надежной защите.

В то же время верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отметила, что обстрел пограничной инфраструктуры был очередной попыткой России запугать Запад.

Со своей стороны, заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что российские удары по западным областям Украины могут быть направлены на блокирование маршрутов поставки военной помощи от союзников. По его словам, ожидаемая зимняя кампания может стать переломным этапом войны, поэтому Киеву необходимо безотлагательно усилить противовоздушную оборону

Напомним, 13 сентября российский беспилотник атаковал локомотив пассажирского поезда недалеко от границы с Польшей. В Укрзализныце предположили, что целью вражеского дрона мог быть поезд с дипломатами и политиками.

К слову, в поезде тогда находились, в частности: