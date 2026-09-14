Як повідомляє видання Європейська правда, про збільшення спроможностей протидіяти зовнішнім загрозам оголосив заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл.

Що кажуть у Європі про російські загрози?

Офіційний представник наголосив, що в Брюсселі з найвищою серйозністю оцінюють будь-які ризики поблизу рубежів союзу.

Ми з найвищою серйозністю ставимося до будь-якої загрози, яку бачимо на наших східних кордонах,

– заявив Гілл.

За його словами, профільні структури на всіх рівнях вживають необхідних заходів, аби запевнити громадян у Польщі та інших країнах у надійному захисті.

Водночас висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас зазначила, що обстріл прикордонної інфраструктури був черговою спробою Росії залякати Захід.

Зі свого боку, заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що російські удари по західних областях України можуть бути спрямовані на блокування маршрутів постачання військової допомоги від союзників. За його словами, очікувана зимова кампанія може стати переломним етапом війни, тому Києву необхідно невідкладно посилити протиповітряну оборону

Нагадаємо, 13 вересня російський безпілотник атакував локомотив пасажирського поїзда неподалік кордону з Польщею. В Укрзалізниці припустили, що мішенню ворожого дрона міг бути потяг із дипломатами та політиками.

До слова, в потязі тоді перебували, зокрема: