Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на N-TV.

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Что известно о наезде на людей в Германии 7 июня

СМИ сообщают, что причиной теракта мог стать спор относительно опеки над ребенком. Как бы то ни было, но 38-летняя жена водителя и пятилетняя дочь находятся в больнице. Они среди пятерых пострадавших от наезда авто.

Все трое проживают в районе Пассау. В то же время не ясно, была ли семья знакома с другими ранеными.

Пока не известно, насколько серьезно ранены жена и дочь, а также другие люди. Спикер полиции заявил, что угрозы жизни нет.

Около 15:30 мужчина въехал на своем автомобиле в группу людей на тротуаре на улице вблизи главного железнодорожного вокзала в городе. Полиция быстро предположила, что мужчина намеренно въехал в толпу,

– говорится в статье.

Мужчину арестовали. Полиция подозревает, что у него был конфликт с матерью ребенка из-за спора об опекунстве.