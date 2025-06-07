Що відомо про наїзд на людей у Німеччині 7 червня

ЗМІ повідомляють, що причиною трагедії могла стати суперечка щодо опіки над дитиною. Хай там як, але 38-річна дружина водія та п'ятирічна донька перебувають у лікарні. Вони серед п'ятьох постраждалих від наїзду авто.

Всі троє проживають в районі Пассау. Водночас не ясно, чи була родина знайома з іншими пораненими.

Поки що не відомо, наскільки серйозно поранені дружина та донька, а також інші люди. Речник поліції заявив, що загрози життю немає.

Близько 15:30 чоловік в'їхав на своєму автомобілі в групу людей на тротуарі на вулиці поблизу головного залізничного вокзалу в місті. Поліція швидко припустила, що чоловік навмисно в'їхав у натовп,

– ідеться в статті.

Чоловіка заарештували. Поліція підозрює, що в нього був конфлікт з матір'ю дитини через суперечку про опікунство.