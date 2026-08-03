Об этом пишет Ynet.

Что планировал Иран?

Иранский чиновник Мохсен Резаи заявил, что Тегеран якобы планировал нанести удары по трем объектам в Украине, однако отказался от этого после того, как украинская сторона, по его словам, якобы извинилась за содеянное.

Мы были готовы нанести удар по трем объектам на территории Украины, но после того, как страна принесла извинения, мы отменили атаку,

– подчеркнул он.

Издание отметило, что вышеупомянутые слова иранского чиновника прозвучали на фоне недавних заявлений Тегерана о намерении страны ответить ударом на атаку на иранское судно в Каспийском море, произошедшую в конце июля.

Что этому предшествовало?

Напомним, 25 июля Министерство иностранных дел Ирана обвинило Украину в атаке на его торговое судно в Каспийском море. Тегеран заявлял, что в результате взрыва погиб один моряк, еще один человек получил ранения.

Впоследствии министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. В ходе переговоров украинская сторона подчеркнула необходимость избежать дальнейшей эскалации.