Про це пише Ynet.

Що планував Іран?

Іранський чиновник Мохсен Резаї заявив, що Тегеран нібито планував завдати ударів по трьох об'єктах в Україні, однак відмовився від цього після того, як українська сторона, за його словами, нібито вибачилася за скоєне.

Ми були готові завдати удару по трьох об'єктах на території України, але після того, як країна принесла вибачення, ми скасували атаку,

– наголосив він.

Видання констатувало, що вищезгадані слова іранського чиновника пролунали на тлі нещодавніх заяв Тегерана про намір країни відповісти ударом на атаку на іранське судно в Каспійському морі, яка сталася наприкінці липня.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Ірану 25 липня звинуватило Україну в атаці на його торгове судно в Каспійському морі. Тегеран заявляв, що внаслідок вибуху загинув один моряк, ще одна особа зазнала поранень.

Згодом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі. Під час переговорів українська сторона наголосила на необхідності уникнути подальшої ескалації.