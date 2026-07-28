Про це повідомляє Андрій Сибіга у мережі Х.

Що відомо про розмову Сибіги та Арагчі?

За словами очільника українського МЗС, розмова була "відвертою", а її головною метою стало запобігання подальшій ескалації. Міністр наголосив, що Україна веде виключно оборонну війну проти російської агресії. Він підкреслив, що всі дії української сторони спрямовані лише на захист держави й не мають на меті завдавати ударів по цивільних суднах або цивільному населенню.

Окремо Сибіга прокоментував заяви Ірану щодо загибелі іранського громадянина та цивільного судна під час одного з останніх інцидентів. За його словами, першопричиною всіх подібних подій є саме повномасштабна агресія Росії проти України.

Я наголосив, що наша мета – уникнути непотрібної ескалації. Усі дії України спрямовані виключно на захист нашої країни від російської агресії та ніколи не були спрямовані проти цивільних суден чи людей,

– заявив Сибіга.

Крім того, глава української дипломатії закликав Іран утриматися від будь-яких кроків, які можуть призвести до загострення ситуації, а також припинити підтримку російської війни проти України. Він наголосив, що війна Росії є незаконною, а Європа і Близький Схід потребують миру, безпеки та стабільності.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко також прокоментував ситуацію навколо Ірану. Він повідомив, що Україна разом із міжнародними партнерами постійно координує роботу з моніторингу всіх можливих ризиків та потенційних загроз.

За словами Коваленка, українцям варто критично ставитися до інформації, яку поширюють іранські пропагандистські ресурси або окремі коментатори.

Водночас він зазначив, що для оцінки реальних намірів Тегерана доцільніше орієнтуватися на офіційні заяви та виступи духовних лідерів Ірану, а не на інформаційні вкиди чи окремі публічні коментарі.