Анри занимал престол 25 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на АР.

Что известно об отречении от престола великого герцога Люксимбурга?

Нынешний монарх выполнял в основном представительские и церемониальные функции вместе с женой, великой герцогиней Марией Терезой.

70-летний Анри учился во Франции, Швейцарии и в известной военной академии Сандгерст в Великобритании. Его 43-летний сын прошел похожий путь: получал образование в Лондоне, Швейцарии и Франции, также закончил Сандгерст, а впоследствии работал в нескольких европейских компаниях в Бельгии, Германии и Испании.

Гийом женат на графине Стефани де Ланнуа из Бельгии. Супруги воспитывают двух сыновей – пятилетнего и двухлетнего.

После официального отречения отца в зале Большого герцогского дворца Гийом будет провозглашен новым правителем и принесет присягу на верность Конституции Люксембурга перед депутатами парламента. После этого он начнет символический тур по стране, который завершится воскресной мессой.

Люксембург, входящий в число самых маленьких государств Европейского Союза, одновременно имеет один из самых высоких уровней доходов на душу населения. Страна является важным финансовым центром и местом расположения нескольких ключевых учреждений ЕС, среди которых Суд Европейского Союза и Европейский инвестиционный банк.

Гийом станет седьмым великим герцогом Люксембурга с 1890 года, когда была основана современная монархия. Из-за исторических династических обстоятельств и территориальных потерь страна так и не получила статус королевства, оставаясь последним в мире великим герцогством.

