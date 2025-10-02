Анрі займав престол 25 років. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на АР.

Що відомо про зречення престолу великого герцога Люксимбургу?

Нинішній монарх виконував здебільшого представницькі та церемоніальні функції разом із дружиною, великою герцогинею Марією Терезою.

70-річний Анрі навчався у Франції, Швейцарії та у відомій військовій академії Сандгерст у Великій Британії. Його 43-річний син пройшов схожий шлях: здобував освіту в Лондоні, Швейцарії та Франції, також закінчив Сандгерст, а згодом працював у кількох європейських компаніях у Бельгії, Німеччині та Іспанії.

Гійом одружений із графинею Стефані де Ланнуа з Бельгії. Подружжя виховує двох синів – п’ятирічного та дворічного.

Після офіційного зречення батька в залі Великого герцогського палацу Гійом буде проголошений новим правителем та складе присягу на вірність Конституції Люксембургу перед депутатами парламенту. Після цього він розпочне символічний тур країною, який завершиться недільною месою.

Люксембург, що входить до числа найменших держав Європейського Союзу, водночас має один із найвищих рівнів доходів на душу населення. Країна є важливим фінансовим центром і місцем розташування кількох ключових установ ЄС, серед яких Суд Європейського Союзу та Європейський інвестиційний банк.

Гійом стане сьомим великим герцогом Люксембургу з 1890 року, коли було засновано сучасну монархію. Через історичні династичні обставини та територіальні втрати країна так і не здобула статусу королівства, залишаючись останнім у світі великим герцогством.

