Такое мнение высказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее интервью для Le Soir.
Что думает фон дер Ляйен по этому поводу?
Урсула фон дер Ляйен отметила, что сделает все, чтобы сохранить мир в Европе. По ее словам, именно на фоне растущей враждебности в мире, блок должен принять "все необходимые меры для обеспечения демократии, процветания и мира".
Этим она объяснила решимость Европы в укреплении оборонных возможностей. Она подчеркнула, что ЕС отвечает за единый рынок для его отраслей промышленности, исследований и инноваций, в частности, это касается сферы обороны.
"Мы берем на себя свою долю ответственности за защиту Союза. Мы должны смотреть правде в глаза: мир кардинально изменился, и мы должны быть готовы к вызовам. Для этого мы должны доказать себе, нашим союзникам и нашим противникам, что Европа имеет волю и способность защищать себя", – сказала она.
По мнению президента Еврокомиссии, Европа сейчас на правильном пути, учитывая меры, которые были приняты для энергетической безопасности и готовности в области обороны еще с момента полномасштабного вторжения в Украину.
Также у чиновницы поинтересовались, является ли отсутствие реакции американской армии на атаку российских беспилотников в Польше доказательством того, что в подобных инцидентах ЕС может рассчитывать только на себя.
Отвечая на это, она сказала, что подобные инциденты являются значимыми, и хотя НАТО должно быть в центре коллективной обороны, необходимо усиливать опору Европы, нарастив автономность и независимость в вопросе обороны.
У нас есть программа для достижения этой цели: "Подготовка к 2030 году". Мы устраняем пробелы в наших возможностях. Мы ускоряем процедуры. Мы мобилизуем до 800 миллиардов евро для сектора обороны. Мы защитим каждый сантиметр Европейского Союза,
– заявила она.
Как Россия провоцирует реакцию Запада?
- Напомним, еще 10 сентября во время массированной атаки на Украину десятки БпЛА нарушили воздушное пространство Польши. В результате работу нескольких аэропортов пришлось временно ограничить, союзники поднимали авиацию.
- Уже 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, пробыв там 12 минут. НАТО поднимало в воздух F-35. Самолеты не имели планов полетов, а их транспондеры были выключены.
- Морское подразделение Пограничной службы Польши вскоре после этого пожаловалось на провокационное поведение России, заявив, что российские истребители тоже ей угрожали, совершив низкий пролет.
- На фоне вышеупомянутого Эстония впервые за 34 года членства созывает экстренное заседание Совбеза ООН. По мнению министра иностранных дел страны, Кремль так проверяет Европу и НАТО на готовность защищать себя.
Политолог Олег Саакян, ккомментируя 24 Каналу реакцию Дональда Трампа на нарушение воздушного пространства Эстонии, отметил, что американский президент до сих пор хочет договориться с Россией, оторвать ее от Китая