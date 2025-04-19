Но другие в администрации, например Марко Рубио и Кит Келлог, бьют тревогу: мол, Путин – не тот, с кем стоит быть дружественным. Они считают, что Виткофф уже "попал в ловушку". Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин в эфире 24 Канала сказал, что это создает напряжение администрации Трампа, где уже назревает конфликт.

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Как Уиткофф попал под влияние Путина

Специальный представитель Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф неоднократно посещал Россию, в частности Санкт-Петербург. Он попал под влияние российского диктатора Владимира Путина – бывшего агента КГБ. Путин щедро сыпал комплиментами, говорил с ним о бизнесе, обвинял во всем президента Украины Владимира Зеленского, утверждая, что "если бы не Зеленский, то все было бы прекрасно".

После этих встреч Уиткофф возвращался в США в отличном настроении – ему обещали "прекрасные перспективы". И Трампу это нравится – он охотно верит в подобные обещания.

На этом фоне госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель по вопросам Украины Кит Келлог призывают Трампа быть более осторожным в отношениях с Путиным. Они предупреждают: не стоит "лезть в пасть тигру", ведь, как сказала Камала Харрис, тот "съест его на обед". А Стива – уже съел.

Уиткофф, очевидно, симпатизирует Путину, считая, что именно он помог ему прийти к власти. Поэтому он вполне естественно доверяет ему и не видит опасности. Но это серьезная проблема, которую хорошо понимают Рубио и Келлог. В результате – внутри администрации Трампа формируется раскол.

Как отметил Юрий Рашкин, Стив Уиткофф часто ездит в важные точки мира. То, что его еще не отправили в Иран, вызывает недовольство Тегерана – там хотят видеть Уиткоффа, ведь он имеет вес в администрации Трампа.

Его ценят прежде всего из-за близости к президенту,

– подчеркнул политик из США.

Но эта близость заключается в том, что он говорит Трампу только то, что тот хочет услышать. Если бы Уиткофф говорил что-то вопреки его взглядам – например, что Украине надо помогать – он давно бы потерял свою должность. На его место нашли бы кого-то другого, кто был бы согласен ехать в Россию и соглашаться с Трампом.

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С самого начала было понятно, что Марко Рубио вывели из Сената, чтобы сделать его министром иностранных дел – и, возможно, впоследствии заставить уйти в отставку или отстранить его от должности из-за конфликта или стыда. Но пока что в США остаются люди, которые заботятся о национальной безопасности.