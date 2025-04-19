Але інші в адміністрації, як-от Марко Рубіо і Кіт Келлог, б'ють на сполох: мовляв, Путін – не той, з ким варто бути дружнім. Вони вважають, що Віткофф вже "потрапив у пастку". Громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін в етері 24 Каналу сказав, що це створює напругу адміністрації Трампа, де уже назріває конфлікт.

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Як Віткофф потрапив під вплив Путіна

Спеціальний представник Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф неодноразово відвідував Росію, зокрема Санкт-Петербург. Він потрапив під вплив російського диктатора Владіміра Путіна – колишнього агента КДБ. Путін щедро сипав компліментами, говорив з ним про бізнес, звинувачував у всьому президента України Володимира Зеленського, стверджуючи, що "якби не Зеленський, то все було б чудово".

Після цих зустрічей Віткофф повертався до США у чудовому настрої – йому обіцяли "прекрасні перспективи". І Трампу це подобається – він охоче вірить у подібні обіцянки.

На цьому тлі держсекретар Марко Рубіо та спеціальний представник з питань України Кіт Келлог закликають Трампа бути обережнішим у стосунках з Путіним. Вони попереджають: не варто "лізти в пащу тигру", адже, як сказала Камала Гарріс, той "з'їсть його на обід". А Стіва – вже з'їв.

Віткофф, очевидно, симпатизує Путіну, вважаючи, що саме він допоміг йому прийти до влади. Тож він цілком природно довіряє йому та не бачить небезпеки. Але це серйозна проблема, яку добре розуміють Рубіо та Келлог. У результаті – всередині адміністрації Трампа формується розкол.

Як зазначив Юрій Рашкін, Стів Віткофф часто їздить у важливі точки світу. Те, що його ще не відправили до Ірану, викликає невдоволення Тегерану – там хочуть бачити Віткоффа, адже він має вагу в адміністрації Трампа.

Його цінують насамперед через близькість до президента,

– наголосив політик зі США.

Але ця близькість полягає в тому, що він каже Трампу лише те, що той хоче почути. Якби Віткофф говорив щось всупереч його поглядам – наприклад, що Україні треба допомагати – він давно б втратив свою посаду. На його місце знайшли б когось іншого, хто був би згоден їхати до Росії й погоджуватися з Трампом.

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З самого початку було зрозуміло, що Марко Рубіо вивели з Сенату, щоб зробити його міністром закордонних справ – і, можливо, згодом змусити піти у відставку або усунути його з посади через конфлікт або сором. Але поки що в США залишаються люди, які дбають про національну безпеку.