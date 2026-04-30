Путин испугался громкого визита короля Чарльза в США: что осталось за кадром

Визит короля Великобритании Чарльз III в США и его выступление в Конгрессе, где он отметил необходимость "непоколебимой решимости" для поддержки Украины, стал чуть ли не сенсацией и точно заставил нервничать российского диктатора.

Не успел король покинуть США, как Владимир Путин связался по телефону с Дональдом Трампом. В Кремле хорошо знают, что президент США выражает значительное уважение к британскому монарху. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, зачем на самом деле Чарльз приезжал в США, как этот визит повлияет на Трампа и о чем свидетельствует реакция Путина.

Какова на самом деле цель визита короля Чарльза к Трампу?

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отметил, что визит Чарльза IIІ происходит на фоне существенного ухудшения отношений Соединенных Штатов Америки с Великобританией, в целом и Европой. Фактически сегодня король выполняет несвойственные ему функции – занимается дипломатией на фоне ухудшения отношений, как считает Клочок, с целью "потепления".

Статус монарха действительно привлекает Трампа. Теперь он может похвастаться, что к его предшественникам короли не ездили, а к нему приезжал Чарльз ІІІ. Неслучайно же Трамп опубликовал фото с Чарльзом в твиттере Белого дома с подписью "два короля",

– отметил Клочок.

Вопрос Украины, конечно, поднимался, но, по мнению аналитика, он не был самым главным. Скорее всего, Трамп сегодня использует позицию России для того, чтобы убедить Великобританию и союзников в том, что они должны поддерживать друг друга. Правда, делает это очень специфическим способом – сначала перессорился со всеми, а сейчас пытается наладить контакт с британцами, ведь они ему крайне нужны в Ормузском проливе.

Однако маловероятно, что Чарльз III сможет изменить позиции правительства, ведь нет на него безумного влияния. Аналитик выразил сомнения относительно того, что договоренности будут глобальными и будут, например, совместные действия британцев и американцев по поддержке Украины,

– считает аналитик.

Кроме этого, надо принимать во внимание еще один момент. Трамп общается с Путиным. Он ему пересказывает, что уничтожит чуть ли не все человечество, потому что у Путина большие проблемы из-за ударов ВСУ по территории России.

Важно! Во время встречи Трамп поднимал темы безопасности и международной политики, в частности упоминал Владимира Путина и его намерения относительно войны. В то же время король пытался избегать этих вопросов, переводя разговор на другие аспекты во время визита.

В частности, 29 апреля снова прилетело по нефтеперерабатывающему заводу за 1 500 километров. В Туапсе объявлена экологическая катастрофа регионального уровня. Экспортный потенциал российской нефти существенно уменьшился. Конечно, Путину это не нравится. Ему надо исправлять ситуацию, потому что он уже начинает говорить о терроризме со стороны Украины.

Как на Трампа повлияет резонансная речь короля Чарльза?

Политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий заметил, что остается открытым вопрос: кого Трамп уважает больше – Чарльза III или Владимир Путин, учитывая то, что с российским лидером он контактирует чаще.

По словам эксперта, мировые политики уже не раз призывали США активнее поддерживать Украину и укреплять партнерство с Европой. Хотя такие заявления не всегда звучали публично или с трибуны Конгресса, они звучали регулярно. В то же время Городницкий считает, что Трамп демонстрирует особое уважение именно к Чарльзу III, что подтверждается его публичными высказываниями.

Трамп часто мыслит стереотипами относительно глобальных событий и символов, в частности таких как Букингемский дворец. Его отношение к британскому королю выглядит особым, почти восторженным, что может делать позицию монарха более убедительной для него, чем мнения других политических деятелей,

– добавил политический эксперт.

В то же время Трамп значительно чаще взаимодействует с Путиным, поэтому возникает вопрос, что для него имеет больший вес – коммуникация с британским королем или контакты с Кремлем.

Интересно! Дональд Трамп заявил, что когда-то мечтал жить в Букингемском дворце и даже планирует обсудить это с Чарльзом III. Он также вспомнил, что его мать восхищалась британской королевской семьей и была благосклонна к Чарльзу III.

Почему Путин сразу позвонил Трампу?

Не успели король и королева Великобритании покинуть Соединенные Штаты, как Владимир Путин и Дональд Трамп созвонились по телефону. Журналисты предположили, что это было попыткой российского диктатора подчеркнуть особые отношения с Трампом даже несмотря на то, что президент США "полностью погружен в кризис на Ближнем Востоке".

Политтехнолог Тарас Загородний сказал, что, вероятно, Трамп постоянно поддерживает связь с Путиным. По мнению политтехнолога, российский диктатор переживает за парад к 9 мая.

Ему же надо как-то провести это для того, чтобы не опозориться на весь мир. Возможно, Путин будет просить Трампа, чтобы он давил на Украину и не было атак 9 мая по России,

– сказал Загородний.

К тому же Путин уже запросил перемирие на 9 мая. Москвичам уже даже связь пообещали выключить 9 мая. Ведь "мобильного ПВО" Си Цзиньпина в этом году в Москве уже не будет. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в 2025 году Украину попросили не бить по территории России во время парада, на котором присутствует китайский лидер.

Что в целом известно о визите короля в США?

Во время поездки в Соединенные Штаты король Великобритании Чарльз III выступил в Конгрессе, где подчеркнул важность решительной поддержки Украины в условиях глобальной нестабильности.

Также монарх позволил себе шутку об исторической роли Британии, заметив, что без нее американцы могли бы разговаривать на французском. На это отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон, иронично отметив, что это было "шикарно".