Об этом рассказал заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Олоф Гилл во время брифинга.

Что известно о визите?

Он сказал, что во вторник, 14 июля, президент Европейской комиссии прибыла в Париж на празднование Дня взятия Бастилии. Чиновник сообщил, что у Урсулы фон дер Ляйен произошли изменения в графике.

В среду, 15 июля, она посетит украинскую столицу. Детали визита он пообещал рассказать позже.

Из соображений безопасности мы пока не можем сообщить дополнительные подробности,

– заявил Олоф Гилл.

Это будет первый визит Урсулы фон дер Ляйен в нашу страну после 24 февраля 2026 года.

Каковы последние заявления председателя Еврокомиссии по Украине?

Председательница Европейской комиссии после массированной атаки России в ночь на 6 июля заявила, что в Евросоюзе усилят финансовую поддержку Украины. Она добавила, что Брюссель продолжит оказывать давление на Москву с помощью новых санкций.

Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз выделил первый транш в размере 3,9 миллиарда евро на современные беспилотные технологии для укрепления обороны Украины. Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что именно эту изобретательность ЕС хочет поддержать.