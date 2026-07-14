Про це розповів заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл під час брифінгу.

Що відомо про візит?

Він сказав, що у вівторок, 14 липня, президентка Європейської комісії прибула до Парижу на святкування Дня взяття Бастилії. Чиновник повідомив, що Урсула фон дер Ляєн має зміни у своєму графіку.

У середу, 15 липня, вона відвідає українську столицю. Деталі візиту він пообіцяв розповісти згодом.

З міркувань безпеки ми наразі не можемо повідомити додаткові подробиці,

– заявив Олоф Гілл.

Це буде перший візит Урсули фон дер Ляєн до нашої країни після 24 лютого 2026 року.

Які останні заяви президентки Єврокомісії щодо України?

Президентка Європейської комісії після масованої атаки Росії у ніч на 6 липня заявила, що у Євросоюзі посилять фінансову підтримку України. Вона додала, що Брюссель продовжить тиснути новими санкціями на Москву.

Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Євросоюз виділив перший транш у розмірі 3,9 мільярда євро на сучасні безпілотні технології для посилення оборони України. Президентка Єврокомісії підкреслила, що саме цю винахідливість ЄС хоче підтримати.