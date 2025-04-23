Об этом узнали журналисты издания The Washington Post, сообщает 24 Канал.

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В США продолжают освобождать Путина от ответственности

В издании сообщают об увольнении координатора, уполномоченного, по закону, собирать разведданные по всему правительству о зверствах России против Украины. Эту должность создавали представитель члена Палаты представителей Джейсон Кроу и советник президента США по национальной безопасности, бывший конгрессмен Майкл Волц.

Должность координатора по преступлениям должна привлечь Путина к ответственности за зверства против украинского народа. Джейсон Кроу заявил, что человек, занимающий эту должность, по закону, должен выполнять свои обязанности.

По словам экспертов, эти действия сигнализируют союзникам и противникам о том, что Соединенные Штаты перестали быть глобальным рупором верховенства права.

Если Трамп и директор национальной разведки Тулси Габбард хотят достичь прочного мира, они должны быть готовы привлечь Путина к ответственности за преступления, которые он совершил в Украине,

– отметил Кроу.

Бывший руководитель группы по расследованию военных преступлений Эли Розенбаум отметил, что новость об отказе США от обязательств привлекать к ответственности виновных в военных преступлениях и агрессии очень тревожная.

Ранее администрация Трампа распустила целевую группу по борьбе с российскими олигархами. Министерство юстиции США прекратило усилия, направленные на применение санкций против олигархов, близких к Кремлю.