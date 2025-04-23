Про це дізналися журналісти видання The Washington Post, повідомляє 24 Канал.

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У США продовжують звільняти Путіна від відповідальності

У виданні повідомляють про звільнення координатора, уповноваженого, згідно зі законом, збирати розвіддані по всьому уряду про звірства Росії проти України. Цю посаду створювали представник члена Палати представників Джейсон Кроу і радник президента США з національної безпеки, колишній конгресмен Майкл Волц.

Посада координатора щодо злочинів має притягнути Путіна до відповідальності за звірства проти українського народу. Джейсон Кроу заявив, що людина, яка обіймає цю посаду, згідно зі законом, має виконувати свої обов'язки.

За словами експертів, ці дії сигналізують союзникам та противникам про те, що Сполучені Штати перестали бути глобальним рупором верховенства права.

Якщо Трамп і директорка національної розвідки Тулсі Габбард хочуть досягти міцного миру, вони повинні бути готові притягнути Путіна до відповідальності за злочини, які він скоїв в Україні,

– зауважив Кроу.

Колишній керівник групи з розслідувань воєнних злочинів Елі Розенбаум наголосив, що новина про відмову США від зобов'язань притягувати до відповідальності винних у воєнних злочинах і агресії дуже тривожна.

Раніше адміністрація Трампа розпустила цільову групу з боротьби з російськими олігархами. Міністерство юстиції США припинило зусилля, спрямовані на застосування санкцій проти олігархів, близьких до Кремля.