Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Чому Білий дім розпустив групу боротьби з олігархами з Росії

У середу, 5 лютого, Сенат США затвердив Пем Бонді на посаду генерального прокурора Сполучених Штатів, яка тепер керує Міністерством юстиції. У службовій записці, яку опублікували цього ж дня, йдеться, що зусилля, відомі як оперативна група KleptoCapture, будуть припинені в межах зміщення акцентів та фінансування в бік боротьби з наркокартелями та міжнародними бандами.

Ця політика вимагає фундаментальної зміни мислення та підходу,

– написала Бонді.

Вона також наголосила, що ресурси, які зараз виділяються на застосування санкцій і арешт активів російських олігархів, будуть перенаправлені на протидію картелям.

У виданні наголосили, що зусилля, розпочаті за адміністрації президента Джо Байдена у березні 2022 року, були спрямовані на те, щоб обмежити фінансове становище заможних соратників президента Росії Владіміра Путіна та покарати тих, хто сприяє санкціям і порушенням експортного контролю країною-агресоркою.

Це було частиною масштабніших зусиль, щоб витіснити Росію зі світових ринків і змусити працювати широкомасштабні санкції, накладені на Москву на тлі міжнародного засудження її війни в Україні.

Справи, які розслідує оперативна група, ймовірно, продовжать, але робота більше не буде централізована в штаб-квартирі Міністерства юстиції. Прокурори, які входять до складу оперативної групи, повернуться на попередні посади.

Згідно з директивою, зміни будуть діяти щонайменше 90 днів і можуть бути продовжені або зроблені постійними.