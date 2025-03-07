Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Отмечают, что только в последнее время европейские лидеры начали осознавать угрозу от Москвы.

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Продержится ли Европа без США

Источники издания среди представителей оборонных ведомств сообщили, что оборона континента на передовой, испытывающая недостаток войск, противовоздушной обороны и боеприпасов, способна отражать вторжение России в лучшем случае в течение нескольких недель без помощи Соединенных Штатов.

Отмечают, что полный вывод американских войск из стран Европы маловероятно, однако даже уменьшение американского присутствия будет иметь значение. Континент зависит от США в вопросах связи, разведки, логистики, а также стратегического военного руководства и огневой мощи.

По данным агентства, планирование действий на случай непредвиденных обстоятельств продолжается на случай маловероятного сценария, при котором США отвернутся от альянса и выведут все войска из Европы. Журналисты отмечают,, что Европа значительно разоружилась после Холодной войны.

Сначала континент увидел Россию как "безвольного человека, а затем торгового партнера". Только в последние годы европейские члены НАТО осознали угрозу от Кремля, что ухудшилось после возвращения Дональда Трампа на пост президента и изменения внешней политики США.

Для того, чтобы перевооружить Европу придется вложить сотни миллиардов евро, однако после многих лет недоинвестирования и десятилетий зависимости от Соединенных Штатов для укрепления безопасности Европе необходимо больше, чем просто деньги, отмечают в издании.

Собеседники считают, что замена всего спектра поддержки, которую предоставляют США, может занять более пяти лет. Данные о возможностях и оружейных запасах Европы засекречены, но по словам военных, при экстремальных сценариях запасы авиационных ракет могут быстро начать истощаться.

Боеприпасы могут закончиться в течение нескольких дней, а ПВО не сможет обеспечить достаточное прикрытие для наземных операций,

– говорится в статье.

Кроме того, в Европе есть нехватка военнослужащих и техников, способных участвовать в современной войне. За последние три десятилетия основные европейские члены НАТО сократили численность действующих войск почти на 50%. В частности, не хватает интеллектуального потенциала старших офицеров, планировщиков и стратегов.

В то же время, по данным издания, Европе было бы трудно провести оборонительную операцию без участия США, поскольку Америка использует 17 современных самолетов-шпионов, оснащенных необходимых оборудованием. В то же время у Великобритании их всего три.

К слову, недавно президент Франции Эммануэль Макрон пообещал начать стратегические дебаты о распространении "ядерного зонтика" Франции на другие европейские страны. Часть европейских лидеров поддержала подобную инициативу.