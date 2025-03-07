Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Зауважують, що лише протягом останнього часу європейські лідери почали усвідомлювати загрозу від Москви.

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Чи протримається Європа без США

Джерела видання серед представників оборонних відомств повідомили, що оборона континенту на передовій, що відчуває брак військ, протиповітряної оборони та боєприпасів, здатна відбивати вторгнення Росії в кращому разі протягом декількох тижнів без допомоги Сполучених Штатів.

Зазначають, що повне виведення американських військ із країн Європи є малоймовірним, проте навіть зменшення американської присутності матиме значення. Континент залежить від США в питаннях зв’язку, розвідки, логістики, а також стратегічного військового керівництва і вогневої потужності.

За даними агентства, планування дій на випадок непередбачених обставин триває на випадок малоймовірного сценарію, за якого США відвернуться від альянсу і виведуть усі війська з Європи. Журналісти наголошують на тому, що Європа значно роззброїлася після Холодної війни.

Спершу континент побачив Росію як "безвольну людину, а потім торгового партнера". Лише впродовж останніх років європейські члени НАТО усвідомили загрозу від Кремля, що погіршилося після повернення Дональда Трампа на посаду президента і зміни зовнішньої політики США.

Для того, аби переозброїти Європу доведеться вкласти сотні мільярдів євро, проте після багатьох років недоінвестування і десятиліть залежності від Сполучених Штатів для зміцнення безпеки Європі необхідно більше, ніж просто гроші, наголошують у виданні.

Співрозмовники вважають, що заміна всього спектра підтримки, яку надають США, може зайняти понад п'ять років. Дані про можливості та збройові запаси Європи засекречені, але за словами військових, за екстремальних сценаріїв запаси авіаційних ракет можуть швидко почати виснажуватися.

Боєприпаси можуть закінчитися протягом декількох днів, а ППО не зможе забезпечити достатнє прикриття для наземних операцій,

– ідеться у статті.

Крім того, в Європі є нестача військовослужбовців і техніків, здатних брати участь у сучасній війні. За останні три десятиліття основні європейські члени НАТО скоротили чисельність діючих військ майже на 50%. Зокрема, є нестача інтелектуального потенціалу старших офіцерів, планувальників і стратегів.

Водночас, за даними видання, Європі було б важко провести оборонну операцію без участі США, оскільки Америка використовує 17 сучасних літаків-шпигунів, оснащених необхідних обладнанням. Водночас у Великої Британії їх усього три.

До слова, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв розпочати стратегічні дебати про поширення "ядерної парасольки" Франції на інші європейські країни. Частила європейський лідерів підтримала подібну ініціативу.