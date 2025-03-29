Издание Der Spiegel сопоставило мощности Кремля и Брюсселя, передает 24 Канал.

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Кто сильнее: Европа без США или Россия

Вероятно, по количеству солдат Россия будет иметь преимущество над странами Европы.

Сейчас войска стран-членов НАТО насчитывают более 2 миллионов солдат, в России – только 1,1 миллиона действующих военнослужащих.

Впрочем, австрийский военный эксперт Густав Грессель предполагает, что в России на самом деле может быть больше людей в армии. Также специалист считает, что в случае войны между Альянсом и Россией Турция может отказаться от участия в ней и военной помощи из-за своей близости к Москве. Это значительно повлияет на потенциал европейских сил, ведь Анкара предоставляет почти четверть солдат, более трети боевых танков и почти 18 процентов артиллерии.

Обратите внимание! Военный эксперт Олег Катков оценил, способна ли Европа выдержать наступление России.

Der Spiegel сравнил потенциал НАТО без США и России по отдельным видам вооружения:

Танки: Европейцы имеют более 6700 боевых танков, а Путин может задействовать всего 2900.

Артиллерия. Европейские страны НАТО располагают более 15 400 пушок, тогда как Кремль – 6090. Технически европейские САУ превосходят российские. В частности, речь идет о французской гаубице Caesar и немецкой Panzerhaubitze 2000.

Впрочем, по количеству РСЗО Россия значительно опережает НАТО без США, если также не считать и Турцию. Европейцы уступают противнику и по количеству и объемам производства боеприпасов.

ПВО: У Европы сегодня нет общего защитного щита против ракет и дронов. Впрочем, есть инициатива European Sky Shield, предложенная Берлином в 2022 году. Она предусматривает участие 23 стран, которые будут совместно покупать и использовать системы ПВО.

Дальнобойное оружие: Здесь имеет преимущество Россия. Сейчас в Европе только Великобритания и Франция имеют оружие дальнего радиуса действия, оснащенное ядерными боеголовками и способное стрелять с подводных лодок.

Авиация. У Европы – более 2 300 истребителей, тогда как у России их меньше – 1400. Европейские самолеты уже сейчас лучше российских аналогов. На сегодня F-35 есть у шести европейских ВВС.

Дроны: Здесь лидерство за россиянами. Европейцы имеют хорошие технологии беспилотников, однако производят их значительно меньше, чем оккупанты. Многие западные системы слишком дорогие и не рассчитаны на массовое производство.

Эксперты отмечают, что уровень боеготовности нынешней Европы низкий. Подавляющая часть европейских армий не имеют боевого опыта. И в этом уступают России, которая уже третий год ведет интенсивные боевые действия в Украине.