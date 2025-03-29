Видання Der Spiegel зіставило потужності Кремля і Брюсселя, передає 24 Канал.

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Хто сильніший: Європа без США чи Росія

Ймовірно, за кількістю солдатів Росія матиме перевагу над країнами Європи.

Наразі вйська країн-членів НАТО налічують понад 2 мільйони солдатів, у Росії – лише 1,1 мільйона діючих військовослужбовців.

Втім, австрійський військовий експерт Густав Грессель припускає, що у Росії насправді може бути більше людей у війську. Також фахівець вважає, що у разі війни між Альянсем і Росією Туреччина може відмовитися від участі у ній і військової допомоги через свою близькість до Москви. Це значно вплине на потенціал європейських сил, адже Анкара надає майже чверть солдатів, понад третину бойових танків і майже 18 відсотків артилерії.

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Der Spiegel порівняв потенціал НАТО без США та Росії за окремими видами озброєння:

Танки: Європейці мають понад 6700 бойових танків, а Путін може задіяти всього 2900.

Артилерія. Європейські країни НАТО мають у своєму розпорядженні понад 15 400 гармат, тоді як Кремль – 6090. Технічно європейські САУ перевершують російські. Зокрема, йдеться про французьку гаубицю Caesar і німецьку Panzerhaubitze 2000.

Втім, за кількістю РЗСВ Росія значно випереджає НАТО без США, якщо також не рахувати і Туреччину. Європейці поступаються противникові і за кількістю і обсягами виробництва боєприпасів.

ППО: Європа сьогодні немає спільного захисного щита проти ракет і дронів. Втім, є ініціатива European Sky Shield, запропонована Берліном у 2022 році. Вона передбачає участь 23 країн які спільно купуватимуть і використовуватимуть системи ППО.

Далекобійна зброя: Тут має перевагу Росія. Наразі в Європі лише Велика Британія і Франція мають зброю дальнього радіусу дії, оснащену ядерними боєголовками і здатну стріляти з підводних човнів.

Авіація. У Європи – понад 2 300 винищувачів, тоді як у Росії їх менше – 1400. Європейські літаки вже зараз кращі за російські аналоги. Наразі F-35 є у шести європейських ВПС.

Дрони: Тут лідерство за росіянами. Європейці мають хороші технології безпілотників, однак виробляють їх значно менше, ніж окупанти. Багато західних систем занадто дорогі і не розраховані на масове виробництво.

Експерти зазначають, що рівень боєготовності нинішньої Європи низький. Переважна частина європейських армій не мають бойового досвіду. І в цьому поступаються Росії, яка вже третій рік веде інтенсивні бойові дії в Україні.