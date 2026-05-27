О своем видении Меркель рассказала в разговоре с WDR.

Что Меркель сказала об Украине?

Бывшая канцлер Германии выразила надежду, что в ближайшие годы российско-украинская война будет завершена. Также она считает, что война должна закончиться не капитуляцией Киева.

Надеюсь, что через 10 лет война в Украине закончится, и именно так, чтобы Украина была самостоятельной, свободной, суверенной страной,

– заявила Ангела Меркель.

Предыдущие заявления Меркель

Недавно бывший политик сказала, что считает абсолютно правильным поддерживать Украину. Также она призвала Европу усилить дипломатические усилия.

Эти заявления были сделаны на фоне слухов о возможной кандидатуре Ангелы Меркель как переговорщицы между Россией и Евросоюзом. В последнее время СМИ обсуждают гипотетических переговорщиков, среди которых был и предшественник Меркель – одиозный Герхард Шредер.

Однако в офисе экс-канцлера прокомментировали эти заявления и сообщили, что не получали конкретных предложений. Там не ответили согласилась бы бывшая политик на эту роль.