Про своє бачення Меркель розповіла у розмові з WDR.

Що Меркель сказала про Україну?

Колишня канцлерка Німеччини висловила сподівання, що найближчими роками російсько-українська війна буде завершена. Також вона вважає, що війна має закінчитись не капітуляцією Києва.

Сподіваюся, що через 10 років війна в Україні закінчиться, і саме так, щоб Україна була самостійною, вільною, суверенною країною,

– заявила Ангела Меркель.

Попередні заяви Меркель

Нещодавно колишня політикиня сказала, що вважає абсолютно правильним підтримувати Україну. Також вона закликала Європу посилити дипломатичні зусилля.

Ці заяви були зроблені на тлі чуток про можливу кандидатуру Ангели Меркель як перемовниці між Росією та Євросоюзом. Останнім часом ЗМІ обговорюють гіпотетичних перемовників, серед яких був і попередник Меркель – одіозний Герхард Шредер.

Проте в офісі ексканцлерки прокоментували ці заяви та повідомили, що не отримували конкретних пропозицій. Там не відповіли чи погодилася б колишня політикиня на цю роль.