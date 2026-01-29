Об обещаниях и планах президента США Дональда Трампа в отношении Ирана рассказали в The Economist.

Собирается ли США напасть на Иран?

По данным оппозиционных источников, реальное количество жертв во время протестов в Иране может достигать около 30 000 человек. После всех заявлений Дональд Трамп сосредоточил свое внимание на ядерной программе Ирана, производстве ракет и внешней политике.

Если Иран откажется заключить соглашение, то следующее нападение будет "гораздо хуже", чем рейды на ядерные объекты в прошлом году,

– сказал лидер США.

Центральным элементом отправленной армады является авианосец USS Abraham Lincoln, который уже достиг Оманского залива. Оттуда его истребители смогут легко поразить Иран. Авианосец также имеет самолеты радиоэлектронной борьбы, которые могут глушить иранские радары, и прибывает с тремя эсминцами, каждый из которых несет крылатые ракеты различного типа.

США также разместили в регионе и другие военные платформы. Спутниковые снимки показывают новые системы противовоздушной обороны, развернутые на авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Туда же прибыла еще и волна заправочных танкеров.

Какие планы имеет Трамп и чего именно он хочет достичь?

"Массивная армада уже направляется в Иран", – сообщил Дональд Трамп 28 января 2026 года. Что именно находится под прицелом президента США пока не понятно. Дипломаты выложили несколько сценариев. Один из них – символические удары, возможно, против Корпуса стражей Исламской революции, который возглавил недавние репрессии. Это позволило бы Трампу заявить, что он выполнил свою "красную линию", не пошатнув хватку режима над властью.

Альтернативой могли бы быть гораздо более широкие удары, направленные на свержение режима путем уничтожения его лидеров.

Последний сценарий, предложенный западными чиновниками, – это гибридная операция. В ней Америка уничтожит некоторых иранских лидеров, в частности аятоллу Али Хаменеи, верховного лидера страны, прежде чем достигнет взаимопонимания с оставшимся режимом, как это уже произошло в Венесуэле.

Конечно, до сих пор существует вероятность того, что США и Иран заключат соглашение, которое позволит избежать нападения. Стив Виткофф, посланник Трампа на Ближнем Востоке, заявил, что любая сделка должна касаться ядерной программы Ирана, его ракетных арсеналов и сети региональных посредников.

Что известно о ситуации в Иране?