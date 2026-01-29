Про обіцянки та плани президента США Дональда Трампа щодо Ірану розповіли в The Economist.

Чи збирається США напасти на Іран?

За даними опозиційних джерел, реальна кількість жертв під час протестів в Ірані може сягати близько 30 000 осіб. Після усіх заяв Дональд Трамп зосередив свою увагу на ядерній програмі Ірану, виробництві ракет та зовнішній політиці.

Якщо Іран відмовиться укласти угоду, то наступний напад буде "набагато гіршим", ніж рейди на ядерні об'єкти минулого року,

– сказав лідер США.

Центральним елементом відправленої армади є авіаносець USS Abraham Lincoln, який вже досяг Оманської затоки. Звідти його винищувачі зможуть легко вразити Іран. Авіаносець також має літаки радіоелектронної боротьби, які можуть глушити іранські радари, і прибуває з трьома есмінцями, кожен з яких несе крилаті ракети різного типу.

США також розмістили в регіоні й інші військові платформи. Супутникові знімки показують нові системи протиповітряної оборони, розгорнуті на авіабазі Аль-Удейд у Катар. Туди ж прибула ще й хвиля заправних танкерів.

Які плани має Трамп та чого саме він хоче досягти?

"Масивна армада вже прямує до Ірану", – повідомив Дональд Трамп 28 січня 2026 року. Що саме знаходиться під прицілом президента США поки не зрозуміло. Дипломати виклали кілька сценаріїв. Один із них – символічні удари, можливо, проти Корпусу вартових Ісламської революції, який очолив нещодавні репресії. Це дозволило б Трампу заявити, що він виконав свою "червону лінію", не похитнувши хватку режиму над владою.

Альтернативою могли б бути набагато ширші удари, спрямовані на повалення режиму шляхом знищення його лідерів.

Останній сценарій, запропонований західними чиновниками, – це гібридна операція. У ній Америка знищить деяких іранських лідерів, зокрема аятоллу Алі Хаменеї, верховного лідера країни, перш ніж досягне порозуміння з режимом, що залишився, як це вже сталося у Венесуелі.

Звичайно, досі існує ймовірність того, що США та Іран укладуть угоду, яка дозволить уникнути нападу. Стів Віткофф, посланець Трампа на Близькому Сході, заявив, що будь-яка угода повинна стосуватися ядерної програми Ірану, його ракетних арсеналів та мережі регіональних посередників.

Що відомо про ситуацію в Ірані?