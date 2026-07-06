Об этом генеральный секретарь НАТО рассказал накануне саммита Альянса в Анкаре, сообщает "24 Канал".

Смотрите также : Рекордные результаты: Федоров раскрыл, сколько вражеских целей за месяц поразили Силы обороны

Что говорят в НАТО о потерях России?

Марк Рютте назвал потери российской армии "трагедией для российских семей". Однако отметил, что с военной точки зрения десятки тысяч уничтоженных оккупантов – это важно для Украины и свидетельствует об эффективных действиях Сил обороны.

Он также подчеркнул, что Украина наносит успешные удары по российской экономике и важным объектам оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, по словам генсека НАТО, украинским военным лучше удается сдерживать противника на фронте, чем несколько месяцев назад.

Итак, то, что произошло прошлой ночью, – это неслучайное нападение на невинных гражданских лиц, на инфраструктуру, города Украины. Гибнут люди. Но таким образом Россия никогда не сможет выиграть эту войну,

– отметил Рютте.

Марк Рютте добавил, что за последние месяцы Силы обороны достигли гораздо большего прогресса, чем 3 – 4 месяца назад.

Напомним, в течение июня украинские защитники нанесли удары по более чем 200 тысячам российских целей. В основном под прицелом была вражеская военная логистика. К тому же почти вдвое увеличилось количество поражений на расстоянии более 50 километров от линии боевого столкновения.