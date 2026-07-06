Про це генсек НАТО розповів напередодні саміту Альянсу в Анкарі, передає 24 Канал.
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Що кажуть у НАТО про втрати Росії?
Марк Рютте назвав втрати російської армії "трагедією для російських сімей". Однак зазначив, що з військового погляду десятки тисяч ліквідованих окупантів – важливо для України та свідчить про ефективні дії Сил оборони.
Він також наголосив, що Україна завдає успішних ударів по російській економіці та важливих об'єктах оборонно-промислового комплексу. Крім того, за словами генсека НАТО, українським військовим краще вдається стримувати противника на фронті, ніж кілька місяців тому.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Отже, те, що сталося минулої ночі, – це невипадковий напад на невинних цивільних осіб, на інфраструктуру, міста України. Гинуть люди. Але таким чином Росія ніколи не зможе виграти цю війну,
– зауважив Рютте.
Марк Рютте додав, що останніми місяцями Сили оборони досягли набагато більшого прогресу, ніж 3 – 4 місяці тому.
Нагадаємо, упродовж червня українські оборонці завдали ударів по понад 200 тисячам російських цілей. Здебільшого під прицілом була ворожа військова логістика. До того ж майже удвічі збільшилася кількість уражень на відстані більш ніж 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення.