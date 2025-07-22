Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий военного аналитика и генерального директора Королевского объединенного института вооруженных сил в Лондоне – Майкла Кларка – для Sky News.

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Почему война России против Украины может продлиться до конца 21 века?

Журналисты спросили Майкла Кларка, видит ли он окончание войны России против Украины в течение следующих 5 лет. На это военный аналитик ответил, что в этот период возможен "конец нынешнего раунда борьбы".

Эксперт отметил, что этот "раунд войны" может закончиться в течение следующих двух – трех лет, вероятно, с "нестабильным прекращением огня", которое оставит российские войска на месте.

Но это прекращение огня, как правило, нарушится,

– добавил он.

Кларк напомнил, что это уже, по сути, вторая война России против Украины. Первая началась еще в 2014 году.

"Я думаю, что будет третий и четвертый (этап войны – 24 Канал), если Запад каким-то образом не сможет стабилизировать прекращение огня во втором, что создаст жизнеспособное будущее для Украины без 20% ее территории", – отмечает эксперт.

Он также сказал, что "антагонизм, через который Россия хочет захватить Украину" может продолжаться до конца этого века. Лучшее, чего может ожидать Украина, по мнению Кларка, это "вооруженный мир".

Вполне вероятно, что это (новый этап войны – 24 Канал) может возникнуть в течение следующих 18 месяцев – 2 лет. И тогда вопрос в том, как долго это продлится?

– резюмировал Майкл Кларк.

К слову, ранее президент Чехии Петр Павел также предполагал, что война между Украиной и Россией может длиться годами, если ситуация на фронте не изменится. Поэтому Павел подчеркнул важность поддержки Украины и давления на Россию.