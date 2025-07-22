Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар військового аналітика та генерального директора Королівського об'єднаного інституту збройних сил у Лондоні – Майкла Кларка – для Sky News.

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Чому війна Росії проти України може протривати до кінця 21 сторіччя?

Журналісти запитали Майкла Кларка, чи бачить він закінчення війни Росії проти України протягом наступних 5 років. На це військовий аналітик відповів, що у цей період можливий "кінець нинішнього раунду боротьби".

Експерт зазначив, що цей "раунд війни" може закінчитися протягом наступних двох – трьох років, ймовірно, з "нестабільним припиненням вогню", яке залишить російські війська на місці.

Але це припинення вогню, як правило, порушиться,

– додав він.

Кларк нагадав, що це вже, по суті, друга війна Росії проти України. Перша розпочалася ще у 2014 році.

"Я думаю, що буде третій і четвертий (етап війни – 24 Канал), якщо Захід якимось чином не зможе стабілізувати припинення вогню в другому, що створить життєздатне майбутнє для України без 20% її території", – наголошує експерт.

Він також сказав, що "антагонізм, через який Росія хоче захопити Україну" може тривати до кінця цього століття. Найкраще, чого може очікувати Україна, на думку Кларка, це "озброєний мир".

Цілком ймовірно, що це (новий етап війни – 24 Канал) може виникнути протягом наступних 18 місяців – 2 років. І тоді питання в тому, як довго це триватиме?

– резюмував Майкл Кларк.

До слова, раніше президент Чехії Петр Павел також припускав, що війна між Україною та Росією може тривати роками, якщо ситуація на фронті не зміниться. Тому Павел наголосив на важливості підтримки України та тиску на Росію.