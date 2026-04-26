Зато другой стратегии для окончания войны пока нет. Об этом пишет The New York Times.

В какой ситуации оказалась Украина?

По данным издания, Украина оказалась наедине в изнурительной войне против России, поскольку ни одна из сторон не имеет четкого пути к победе. Сомнительно, что окончание войны удастся достичь без США и давления на Москву.

В то же время нет никакой альтернативы в роли посредника, который имел бы ощутимое влияние как на Украину, так и на Россию, как это раньше делали США, хотя Дональд Трамп в основном избегал прямого давления на российскую сторону.

Европейцы все больше понимают, что между Украиной и Россией существует фундаментальная несовместимость интересов и целей, и единственный разумный курс – продолжать поддерживать Украину и не позволять России победить военными или политическими средствами,

– считает аналитик по вопросам России и Украины Джеймс Шерр.

По его мнению, президент Владимир Зеленский потерял 80% "иллюзий" относительно возможности получить благосклонность Трампа. Зато украинцы, по словам эксперта, считают, что держатся на плаву в военном плане.

В то же время между Украиной и США, как сообщает The New York Times, пока продолжаются закулисные переговоры на низшем уровне. Киев продолжает настаивать на восстановлении трехсторонних встреч вместе с США и Россией.

На встрече контактной группы по вопросам Украины в апреле министр обороны Германии Борис Писториус признал, что Россия никогда не воспринимала серьезно эти трехсторонние переговоры, поэтому поддерживать Украину "еще важнее".

Как Европа поддерживает Киев?

Журналисты считают, что недавнее одобрение Евросоюзом кредита для Украины в размере 90 миллиардов евро является мощным сигналом европейской преданности в условиях равнодушия США и усиления российских атак на страну.

Также союзники продемонстрировали свою поддержку двумя пакетами санкций против России, направленных на ее экономику и экспорт нефти. Ранее 20-й пакет блокировали Словакия и Венгрия. Сейчас работают над 21-м пакетом.

"Европейцы надеются, что президент Владимир Путин смирится с тем, что Москва получила в Украине все, что могла, и должна сохранить свои победы и серьезно переговорить о прекращении конфликта", – пишет издание.

Впрочем, по словам собеседников издания среди европейских чиновников, в вопросе Украины российский диктатор Владимир Путин прежде всего хочет иметь дело именно с Соединенными Штатами, а не с Европейским Союзом.

На фоне этого европейцы надеются на восстановление серьезного взаимодействия с участием американской стороны, если бы это предусматривало уступки для окончания войны не только от Владимира Зеленского, но и от Путина.

Директор исследовательского института Carnegie Russia Eurasia Center Александр Габуев считает, что Украина пока еще имеет достаточно ресурсов и возможностей для обороны, поэтому ей "не нужна сделка любой ценой в этом году".

По его мнению, ситуация на фронте может измениться, однако украинские силы хорошо стараются держать оборону. Эксперт говорит, что вряд ли Россия получит существенный успех, а взамен только понесет колоссальные потери.

Какие идеи рассматривают европейцы?

Эксперт по вопросам обороны Немецкого фонда Маршалла Клаудия Мейджор признает, что хотя украинцы достигли определенного успеха в повреждении российской нефтяной инфраструктуры, однако европейцы не имеют стратегии ее победы.

Идея заключалась в том, чтобы оказать достаточное давление на Россию, чтобы она изменила свои расчеты, но мы так и не дали украинцам достаточно возможностей для этого. Сейчас мы просто пытаемся держать украинцев в игре, пока что-то не изменится в Москве – кто-то не умрет, не будет выброшен в окно, или экономика не рухнет. Но это не стратегия,

– подчеркнула она.

The New York Times пишет, что европейские чиновники признают скептическое отношение России к ним, чтобы видеть в них посредника, из-за приверженности к Украине. Несмотря на это, Франция пыталась начать переговоры с Россией.

Напоминают, что в феврале 2026 года французский президент Эммануэль Макрон сделал односторонний шаг в сторону России, отправив в Москву своего главного советника по вопросам внешней политики Эммануэля Бонна.

Впрочем, Москва отнеслась к этому пренебрежительно. Например, министр иностранных дел России назвал подобный шаг "жалкой дипломатцией", поэтому, как отмечает издание, усилия Эммануэля Макрона ни к чему не привели.

Но, по данным издания, Украину подбодрили новая финансовая помощь от ЕС и определенный прогресс на поле боя. Зато Владимир Путин не достиг своих целей, несмотря на улучшение экономики из-за роста цен на энергоносители.

Справочно. Рост цен на энергоносители вызван блокированием Ираном Ормузского пролива, одного из главных маршрутов поставок нефти и газа. Это произошло в контексте эскалации на Ближнем Востоке.

"Итак, война продолжается, а прекращение огня или урегулирование все еще кажется далеким", – резюмируют в статье.

Какие потери несет Россия в войне?

Недавно украинские военные уничтожили 2 и повредили 4 производственных помещения предприятия "Атлант Аэро" в Таганроге. Также атаковали боевую рубку патрульного сторожевого корабля ФСБ в Севастополе.

Несколько дней назад беспилотниками ударили о нефтестанции "Самара" в населенном пункте Просвет, в результате чего на объекте, в частности на линейно-производственно-диспетчерской станции, вспыхнул масштабный пожар.

Отметим, что эта нефтестанция формирует экспортный сорт нефти Urals среднего качества и является важной составляющей нефтетранспортной инфраструктуры России.