Натомість іншої стратегії для закінчення війни наразі немає. Про це пише The New York Times.

У якій ситуації опинилася Україна?

За даними видання, Україна опинилася наодинці у виснажливій війні проти Росії, оскільки жодна зі сторін не має чіткого шляху до перемоги. Сумнівно, що закінчення війни вдасться досягнути без США і тиску на Москву.

Водночас немає жодної альтернативи у ролі посередника, який мав би відчутний вплив як на Україну, так і на Росію, як це раніше робили США, хоча Дональд Трамп здебільшого уникав прямого тиску на російську сторону.

Європейці дедалі більше розуміють, що між Україною та Росією існує фундаментальна несумісність інтересів та цілей, і єдиний розумний курс – продовжувати підтримувати Україну та не дозволяти Росії перемогти військовими чи політичними засобами,

– вважає аналітик з питань Росії та України Джеймс Шерр.

На його думку, президент Володимир Зеленський втратив 80% "ілюзій" стосовно можливості здобути прихильність Трампа. Натомість українці, за словами експерта, вважають, що тримаються на плаву у військовому плані.

Водночас між Україною та США, як повідомляє The New York Times, наразі тривають закулісні переговори на нижчому рівні. Київ продовжує наполягати на відновленні тристоронніх зустрічей разом зі США і Росією.

На зустрічі контактної групи з питань України у квітні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус визнав, що Росія ніколи не сприймала серйозно ці тристоронні переговори, тому підтримувати Україну "ще важливіше".

Як Європа підтримує Київ?

Журналісти вважають, що нещодавнє схвалення Євросоюзом кредиту для України у розмірі 90 мільярдів євро є потужним сигналом європейської відданості в умовах байдужості США та посилення російських атак на країну.

Також союзники продемонстрували свою підтримку двома пакетами санкцій проти Росії, спрямованих на її економіку та експорт нафти. Раніше 20-й пакет блокували Словаччина і Угорщина. Наразі працюють над 21-м пакетом.

"Європейці сподіваються, що президент Володимир Путін змириться з тим, що Москва здобула в Україні все, що могла, і повинна зберегти свої перемоги та серйозно переговорити про припинення конфлікту", – пише видання.

Утім, за словами співрозмовників видання серед європейських чиновників, у питанні України російський диктатор Володимир Путін насамперед хоче мати справу саме зі Сполученими Штатами, а не з Європейським Союзом.

На тлі цього європейці сподіваються на відновлення серйозної взаємодії за участі американської сторони, якби це передбачало поступки задля закінчення війни не лише від Володимира Зеленського, але й від Путіна.

Директор дослідницького інституту Carnegie Russia Eurasia Center Олександр Габуєв вважає, що Україна наразі ще має вдосталь ресурсів та можливостей для оборони, тому їй "не потрібна угода за будь-яку ціну цього року".

На його думку, ситуація на фронті може змінитися, проте українські сили добре стараються тримати оборону. Експерт каже, що навряд чи Росія здобуде суттєвого успіху, а натомість лише зазнає колосальних втрат.

Які ідеї розглядають європейці?

Експертка з питань оборони Німецького фонду Маршалла Клаудія Мейджор визнає, що хоч українці досягли певного успіху в пошкодженні російської нафтової інфраструктури, проте європейці не мають стратегії її перемоги.

Ідея полягала в тому, щоб чинити достатній тиск на Росію, щоб вона змінила свої розрахунки, але ми так і не дали українцям достатньо можливостей для цього. Зараз ми просто намагаємося тримати українців у грі, поки щось не зміниться в Москві – хтось не помре, не буде викинутий у вікно, або економіка не завалиться. Але це не стратегія,

– наголосила вона.

The New York Times пише, що європейські чиновники визнають скептичне ставлення Росії до них, щоб бачити у них посередника, через прихильність до України. Попри це, Франція намагалася почати переговори з Росією.

Нагадують, що у лютому 2026 року французький президент Еммануель Макрон зробив односторонній крок у бік Росії, відправивши до Москви свого головного радника з питань зовнішньої політики Еммануеля Бонна.

Утім, Москва поставилася до цього зневажливо. Наприклад, міністр закордонних справ Росії назвав подібний крок "жалюгідною дипломатцією", тож, як зауважує видання, зусилля Еммануеля Макрона ні до чого не призвели.

Але, за даними видання, Україну підбадьорили нова фінансова допомога від ЄС та певний прогрес на полі бою. Натомість Володимир Путін не досяг своїх цілей, попри покращення економіки через зростання цін на енергоносії.

Довідково. Зростання цін на енергоносії спричинення блокуванням Іраном Ормузької протоки, одного з головних маршрутів постачання нафти та газу. Це відбулося у контексті ескалації на Близькому Сході.

"Отже, війна триває, а припинення вогню чи врегулювання все ще здається далеким", – резюмують у статті.

