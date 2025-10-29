Сейчас Россия не идет на уступки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Foreign Policy.

Почему Трамп не может завершить войну в Украине?

В издании отмечают, что 22 октября администрация Трампа сделала свой последний ход и ввела санкции против крупнейших российских нефтепроизводителей "Роснефть" и "Лукойл". Однако Кремль не уступает, ведь на следующий день российский диктатор Владимир Путин ответил, что Москва не изменит своей позиции в переговорах.

Россия выступила против прекращения огня на текущих линиях фронта и взамен настояла на более широких уступках как предпосылке для окончания войны. Среди ее основных целей – контроль над Донецкой областью, которую она не смогла завоевать, несмотря на более чем три года усилий и десятки тысяч жертв.

Как пишет Foreign Policy, санкции являются следствием предыдущей попытки задобрить Россию экономическими соглашениями и отменой ограничений во время встречи Трампа и Путина на Аляске.

Директор программы "Европа, Россия и Евразия" Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн считает, что ни "пряник", ни "кнут", которые есть в распоряжении Трампа, не способны быстро закончить войну.

По его мнению, быстрого решения этой проблемы не существует и частично это связано с тем, что война является вопросом личного престижа для Путина.

Речь идет о месте Владимира Путина в истории. Он хочет быть Владимиром Великим. А как он может быть Владимиром Великим, если война закончится завтра?

– отметил Бергманн.

В то же время Лора Купер, которая занималась политикой в отношении России и Украины в Министерстве обороны США при администрации Байдена, говорит, что усилия главы Кремля убедить собственное население в необходимости войны является еще одним фактором.

По ее словам, надо понимать, сколько Путин вложил в эту войну и сколько он вложил в убеждение своего населения, что эта война должна быть успешной. Купер отмечает, что давление администрации Трампа на Украину, в частности и прекращение предоставления ей военной помощи, также мог побудить Путина думать, что ему не стоит серьезно относиться к угрозам США. Именно это было просчетом со стороны Штатов.

Кроме того, переговоры еще больше усложняет тот факт, что для России территория является лишь частью ее военных целей, считает Эндрю Пик, который занимал должность старшего директора по европейским и российским вопросам в Совете национальной безопасности.

Он подчеркнул, что среди основных вопросов для Кремля является желание получить территорию Украины, беспокойство относительно безопасности альянсов Украины, таких как заинтересованность Киева во вступлении в НАТО и его настаивание на обеспечении западных гарантий безопасности, а также будущий состав Вооруженных сил Украины.

Стоит напомнить, что ранее в России настаивали, чтобы Украина сократила свою армию до 85 тысяч военных и ограничила свои ракеты теми, имеющими дальность 40 километров.

Пик заметил, что в течение последних шести месяцев россияне продемонстрировали определенную гибкость в вопросе территории, вспомнив сообщения о готовности России отказаться от своих претензий на Запорожскую и Херсонскую области. Однако добавил, что Москва до сих пор не пошла ни на какие уступки относительно гарантий безопасности от западных партнеров Украины.

Несмотря на это, стороны достигли незначительного прогресса в вопросе будущего военного состава Украины. По словам Пика, этот пункт является очень важным для Киева, ведь государство должно быть готово к любому будущему конфликту.

В свою очередь Бергманн и Купер добавляют, что более успешной стратегией было бы оказать давление на Россию в экономическом и военном планах. Это включало бы больше санкций, усиление военной помощи Украине и планы по усилению послевоенной армии Украины для сдерживания будущей российской агрессии.

Купер отмечает, что россияне должны чувствовать, что они проигрывают, а также, что Украина достигает успеха.

